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Gündem Yunan profesör: Türkiye'nin oydu devleti veya tekrar sancağı olacağız
Gündem

Yunan profesör: Türkiye'nin oydu devleti veya tekrar sancağı olacağız

Bugün Yunanistan'ın karşısında çok güçlü bir Türkiye olduğunu ifade eden Yunan Askeri Akademi Profesörü Kostas Grivas, "Türkiye en iyi durumda bizi bir uydu devlet veya en kötü durumda hayal ettikleri Neo-Osmanlı İmparatorluğunun bir sancağına dönüştürmek istiyor ve şimdiden bu girişimi başlattılar." diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 11:58:00 -

 yeniakit.com.tr 

Yunan Askeri Akademi Profesörü Kostas Grivas, katıldığı bir televizyon programında Türkiye-Yunanistan arasında yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Yunanistan'a karşı bölgede saldırgan bir tavır içinde olduğunu iddia eden Grivas, "Şu anda Ege'de ve genel olarak Yunan-Türk meselelerinde çok büyük bir ulusal yenilginin önündeyiz diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Ege'de genişlemek ve Yunanistan'ı jeopolitik olarak parçalamak gibi bir amacı olduğunu ileri süren Grivas, bu konuda Yunan hükümetinin Türkiye karşısında çaresiz kaldığını dile getirdi.

Bugün Yunanistan'ın karşısında çok güçlü bir Türkiye olduğunu aktaran Yunan profesör şunları söyledi:

"Karşımızda gerçekten hırslı bir Türkiye var. Bunu başarmak için bu alanda hakimiyet kurması gerekiyor çünkü bu alan uluslararası dengeler için çok önemli. Türkiye en iyi durumda bizi bir uydu devlet veya en kötü durumda hayal ettikleri Neo-Osmanlı İmparatorluğunun bir sancağına dönüştürmek istiyor ve şimdiden bu girişimi başlattılar. Yunanistan ise yani Yunan otorite sistemi yurtdışından biraz yardım bekliyor bu tamamen paranoyak birşey."

Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı Almanya ve ABD gibi Batılı ülkelerden destek beklemesinin anlamsız olduuğunu kaydeden Grivas, "Türkiye Ege'deki Yunan milli egemenliğini her gün mahvediyor. Kırmızı çizgiler kavramı artık aşağılandı. Kırmızı çizgilerimiz kalmadı. Sahip olduğumuz kırmızı çizgiler sürekli geriye doğru hareket ediyordu ama artık kayboldukları bir noktaya ulaştılar ve şu anda kırmızı çizgiler yok." değerlendirmesinde bulundu.

Neo-Osmanlıcılık nedir?

Yunan medyasında sıkça dillendirilen bir kelime olan Neo-Osmanlıcılık, Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun dini, kültürel ve politik mirasını sahiplenmesi gerektiğini savunan bir ideolojidir.

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