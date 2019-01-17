Yunan öğretmenlerden "atama" gösterisi

ATİNA (AA) - Yunanistan'da atanma kriterlerinde değişiklik öngören yasa tasarısına karşı çıkan grevdeki binlerce öğretmen protesto gösterisi düzenledi.

Çoğunluğu öğrenci ve öğretmenlerden oluşan yaklaşık 3 bin kişilik grup, başkent Atina'da meclis binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda toplandı.

Yunan hükümetinin kadrolu öğretmen atamalarına ilişkin kriter değişikliklerini öngören yasa tasarısını protesto eden öğretmenler, meclisin önünde sloganlar attı. Meclis merdivenlerine çıkmaya çalışan bir grup ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Yaklaşık 5 saat süren gösteri boyunca, kent merkezine çıkan pek çok yol trafiğe kapalı kaldı.

Öğretmenlere destek olmak amacıyla 24 saatlik grev ilan eden Kamu Çalışanları Konfederasyonundan (ADEDY) yapılan açıklamada da tasarıyla yıllarca sözleşmeli çalışan öğretmenlerin tecrübelerinin hiçe sayıldığı savunuldu. Açıklamada, atanacak öğretmen sayısı az bulunarak eleştirildi.

Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığının meclise getirdiği yasa tasarısına göre, gelecek 3 yılda 15 bin öğretmen atanacak. Ancak, bu atamalar için gerekli kriterler zorlaştırılıyor.

Yasa tasarısında, öğretmenlerin tecrübe ve çalıştıkları yılların atama puanlarındaki etkisi azaltılırken, yüksek lisans ve doktora yapan öğretmen adaylarının puanlarında yüksek artış öngörülüyor.



Öğretmenlerin geçen hafta düzenledikleri gösteriler de olaylı geçmişti.



Ayrıca, cumartesi gecesi devlet televizyonu ERT'nin canlı yayınını basan bir grup gösterici, pankart asarak yayının bir süre durdurulmasına neden olmuştu.

