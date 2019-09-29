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Yunan mühendis Müslüman oldu

Kayseri'ye bir fabrikada incelemelerde bulunmak için gelen 30 yaşındaki mühendis Yunan vatandaşı Athanasios Karanatsios, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

29 Eylül 2019 Pazar 13:17
Yunan mühendis Müslüman oldu

Kayseri'ye bir fabrikada incelemelerde bulunmak üzere gelen 30 yaşındaki mühendis Yunan vatandaşı Athanasios Karanatsios, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada incelemelerde bulunmak üzere Yunanistan'dan gelen ve yaklaşık iki yıldır Müslümanlığı araştıran 30 yaşındaki mühendis Athanasios Karanatsios, fabrikadaki çalışanlar ve yetkililerin de kendisine yardımcı olması sonucunda kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

'İslam insanların ilgisini çekmektedir'

Müslümanlığı seçen Athanasıos Karanatsıos için Kayseri İl Müftülüğü'nde ihtida töreni düzenlendi. Törende konuşan İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, "2016 yılından itibaren Kayseri İl Müftülüğümüzde bugün 28'inci ihtida törenini gerçekleştiriyoruz. Aslında Kayseri bir turizm şehri olmadığı halde bu kadar yurt dışından gelerek Müslümanlığını gerçekleştiren kardeşlerimizin önemli bir kısımının ticaret yolu ile ya da Avrupa'daki vatandaşlarımızın Türkiye'ye tatile geldikleri zaman evlilik ve diğer sebeplerle ihtida merasimini gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Athanasıos, Yunanistan Selanik doğumlu. İki yıldır İslamı araştırmış. Yunanistan'daki Müslüman arkadaşlarına soruyor. Sanal alemde Müslümanlarla ilgili çıkan olumsuz haberlerin kendisini etkilediğini ve bu sebeple İslam hakkında araştırmalara başladığını söylüyor. Bu da batı medyasının İslam'ı kötü gösteren yayınlarının aksi tesir yaptığını da görmekteyiz. İslam insanların ilgisini çekmektedir" dedi.

İl Müftüsü Güven yaptığı konuşmanın ardından Athanasıos Karanatsıos'a imanın şartları ile ilgili bilgi verdi. İhtida töreni, İl Müftüsü Güven'in dua yaptırması ve Karanatsıos'a şehadet belgesi vermesi ile son buldu.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 13:17
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