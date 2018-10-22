0553 313 94 23

Yunan liseliler Eğitim Bakanlığı'nı bastı

Yunanistan'da üniversiteye giriş sınavındaki değişiklikleri öngören kanun tasarısını protesto eden liseli öğrenciler Eğitim Bakanı'nın odasına baskın yaptı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 18:57
Yunan liseliler Eğitim Bakanlığı'nı bastı

Yunanistan'daliseli öğrenciler Eğitim Bakanlığı binasına baskın gerçekleştirdi.  Üniversite girişi sınavında yapılması planlanan değişikleri protesto eden lise öğrencileri, Eğitim ve Din İşleri Bakanı Kostas Gavroglu'nun makamını işgal etti.

Makam odasına baskın

Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı binası önünde toplanan yüzlerce öğrenci, üniversiteye giriş sınavındaki değişiklikleri öngören kanun tasarısını ve orta öğretimdeki sorunları protesto etti.

Polis engelini aşan öğrenciler önce bakanlığın bahçesine girdi. Onlarca öğrenciden oluşan bir grup ise Bakan Gavroglu'nun makam ofisine girerek işgal eylemi başlattı.

Sorunları dinleyen Gavroglu ve öğrenciler arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı. Öğrenciler makam odasındaki masanın üzerine çıkıp taşkınlık çıkardı.

Protestolarını tamamlayan öğrenciler bir süre sonra binadan çıkarak eylemlerini sonlandırdılar.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 18:57
  1. Yunanistan'ın liselileri Eğitim Bakanlığı'nı bastı
  2. yunanistan
  3. protesto
  4. öğrenci
  5. en son haber

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İpler iyice gerilecek! Rus askerleri harekete geçti
    1. İpler iyice gerilecek! Rus askerleri..
    2. Yunan liseliler Eğitim Bakanlığı'nı..
    3. Tırnak yeme alışkanlığı nasıl bırakılır?
    4. Yüksek tansiyon sara nöbetleri..
    5. Çıplak ayakla yürüyün
    6. Anadolu'dan gelen sağlık: Işgın'ın..
    7. Çorapla asla uyumayın! Neden mi?
    8. Köpeği demir sopayla döven caniye 3..
    9. Fırında yoğurt nasıl yapılır?
    10. 'Çöl Davosu'nu bu kez hackerlar vurdu!..
    11. Yer elmasının faydaları saymakla..
    12. Belçika medyası: Cemal Kaşıkçı..
    13. Muğla'da orman yangını çıktı
    14. Ev yapımı salep nasıl yapılır?
    15. Ek gıdaya geçildiğinde...
    16. Bolu'da bıçakladığı arkadaşını sağlık..
    17. Adnan Oktar operasyonunda kritik isim..
    18. Melisa çayı kabızlığa çare
    19. Trabzonspor'da kritik randevu
    20. Bebeğini denize atan anneye müebbet..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    21 Ekim 2018
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur