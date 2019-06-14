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Yunan Komünist Partisi: “Ülkedeki ABD ve NATO üsleri kapatılsın “

Yunanistan Komünist Partisi (KKE), ABD’nin İran’a karşı planlarının bölgedeki uluslar için iyi bir sonuç getirmeyeceğini gerekçe göstererek ülkedeki tüm ABD ve NATO üslerinin kapatılması yönünde çağrıda bulundu.

14 Haziran 2019 Cuma 20:40
Yunan Komünist Partisi: “Ülkedeki ABD ve NATO üsleri kapatılsın “

Yunanistan Komünist Partisi (KKE), ABD’nin İran’a karşı planlarının bölgedeki uluslar için iyi bir sonuç getirmeyeceğini gerekçe göstererek ülkedeki tüm ABD ve NATO üslerinin kapatılması yönünde çağrıda bulundu.


İran ile ABD arasında yaşanan Uman denizi saldırıları krizi devam ederken Yunanistan Komünist Partisi (KKE)Washington’un, Tarhan yönetimine karşı olan tutumunun ve planlarının bölgede kötü sonuçlar doğurabileceği gerekçesi ile ülkedeki tüm ABD ve NATO üslerinin kapatılması yönünde çağrıda bulundu.


Yunanistan Komünist Partisi (KKE) tarafından yapılan resmi açıklamada, “Umman Körfezi’ndeki tankerlere yapılan saldırılar bir kez daha İran aleyhine gelişmeleri ateşledi. ABD sanki ’çoktan hazırlanmış gibi’ davranıyor. İran’ı sıkıştırmak için bölgedeki askeri kuvvetlerini artırıyor. İran etrafındaki şüphenin artması için iyi bir aldatmaca yaratıyor Şimdi Yunanistan’daki tüm yabancı ABD ve NATO üslerini kapatın. NATO ve AB misyonlarına katılan tüm Yunan askeri kuvvetlerini iade çekin” denildi.


Parti, ABD’nin bölgedeki eylemlerinin emperyalist güçlerin enerji kaynaklarını kontrol etme, ticaret yollarını ve pazar paylarını ele geçirme temelli olduğunu öne sürdü.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 20:40
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