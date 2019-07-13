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Yunan iş kadınına ait 150 milyon dolarlık yata hayranlıkla baktılar

Dünyanın en büyük yelkenlilerinden biri olan 150 milyon dolarlık "Malta Şahini" Bodrum’a demirledi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 18:10
Yunan iş kadınına ait 150 milyon dolarlık yata hayranlıkla baktılar

Dünyanın en büyük yelkenlilerinden biri olan 150 milyon dolarlık "Malta Şahini" Bodrum’a demirledi. Yunan uyruklu iş kadını Elena Ambrosiadou’ya ait yelkenli yata vatandaşlar hayranlıkla baktı.



Dünyanın en büyük ve lüks 100 yatı arasında gösterilen ve adını ünlü klasik sinema filminden alan “Maltese Falcon” (Malta Şahini), bir kez daha Bodrum’a geldi. Baş rollerini Humphrey Bogart ve Mary Astor’un oynadığı 1941 yapımı Maltese Falcon (Malta Şahini) adlı ünlü sinema klasiğinden ismini alan Malta bayraklı mega yat, Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi’ne demirledi.



ABD’li milyoner Tom Perkins için 2006 yılında yapılan ve 2009 yılında 150 milyon dolara Yunan uyruklu iş kadını Elena Ambrosiadou’ya satılan Malta Şahini, yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekti. Bin 240 ton ağırlığında, 88 metre uzunluğunda ve 12,6 metre genişliğindeki yat yerli ve yabancı turistler tarafından dikkatlice incelendi. Elektronik ortamda dokunmatik olarak yönetilen yelken sistemine sahip yatta toplam 15 yelken bulunuyor. Yat, gece ışıklandırmasıyla da dikkat çekiyor.



Servet ödemek gerekiyor


Tuzla’daki bir tersanesinde 200 işçinin çalışmasıyla 3 yılda inşa edilen, 2006’da Çırağan Sarayı’nda düzenlenen resepsiyonla sahibine teslim edilen dünyanın özel mülkiyetteki en büyük yelkenlisi “Maltese Falcon’da” bir haftalık tatil bedelinin mevsimine göre 350 bin ile 400 bin avro arasında değiştiği belirtiliyor. İçerisinde kimlerin olduğu hakkında bilgi edinilemeyen yatın, Bodrum’dan ne zaman ayrılacağı ise bilinmiyor.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 18:10
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