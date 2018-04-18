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Yunanistan yine küstahlaştı! Kardak açıklaması

Yunan hükümetinden Kardak ile ilgili yapılan açıklamada, "Ege'nin hukuki statüsü uluslararası hukukun teminatı altındadır. Yunanistan'ın Kardak kayalıklarındaki egemenliği 1923 Lozan, 1932 Türk-İtalyan ve 1947 Paris Antlaşmaları'nda apaçıktır" denildi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 12:54
Yunanistan yine küstahlaştı! Kardak açıklaması

Yunan Dışişleri Bakanlığı, Türk Dışişleri Bakanlığının AB Komisyonunun Türkiye raporunda Kardak ile ilgili bölüm hakkında yaptığı açıklamaya cevap verdi.

Yunan Dışişleri Bakanlığı tarafından Kardak kayalıkları ile ilgili yapılan açıklamada, "Ege'nin hukuki statüsü uluslararası hukukun teminatı altındadır. Yunanistan'ın Kardak kayalıklarındaki egemenliği 1923 Lozan, 1932 Türk-İtalyan ve 1947 Paris Antlaşmaları'nda apaçıktır" denildi

Yapılan açıklamada, "Türkiye'yi kendine gelip, AB Komisyonu'nun raporunu özeleştiri yapması için elverişli bir araç olarak kullanmaya ve Avrupa hukukuna saygı göstermeye davet ediyoruz. Türkiye, AB Komisyonu'nun ilerleme raporuna tahrikçi bir açıklama ile cevap vermiştir" denildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında Kardak kayalıklarının Türkiye'ye ait olduğunu belirtmişti.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 12:54
  1. ankara
  2. Kardak
  3. Yunan Dışişleri Bakanlığı

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