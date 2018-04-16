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Yunan halkı ayaklandı! ABD binasına saldırı

Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde Suriye'de yapılan son operasyon Yunanistan'ın başkenti Atina'da protesto edildi. Eyleme müdahale eden polisle göstericiler arasında arbede çıktı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 15:45
Yunan halkı ayaklandı! ABD binasına saldırı

Amerika bayraklarının yakıldığı gösteride yaklaşık 7 bin kişi Sintagma Meydanı'nda toplanarak ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü.

Protesto yürüyüşünde "Yankee go home", "Kahrolsun NATO ve üsleri" sloganları atıldı.

HEYKEL SAVAŞI

Göstericiler Eski ABD Başkanı Harry Truman'ın heykelini de yıkmak istedi. Yunan polisi heykelin yıkılmasını önlemek için göstericilerin arasında copla daldı. Polisin sert müdahalesiyle birçok gösterici yaralandı.

 

 

 

 

 

 

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 15:45
  1. Yunanistan yine karıştı
  2. ABD
  3. yunanistan
  4. atina
  5. suriye
  6. harry truman

YORUM YAZ

  • hıdır dikerileriyiterhıdır dikerileriyiter21 dk önce
    dilerim daha azarsınız bizim yapamadığımızı amerikayı siz kahretin.
  • garipgarip2 sa önce
    bizutanmalıyız
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