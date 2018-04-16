Yunan halkı ayaklandı! ABD binasına saldırı
Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde Suriye'de yapılan son operasyon Yunanistan'ın başkenti Atina'da protesto edildi. Eyleme müdahale eden polisle göstericiler arasında arbede çıktı.16 Nisan 2018 Pazartesi 15:45
Amerika bayraklarının yakıldığı gösteride yaklaşık 7 bin kişi Sintagma Meydanı'nda toplanarak ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü.
Protesto yürüyüşünde "Yankee go home", "Kahrolsun NATO ve üsleri" sloganları atıldı.
HEYKEL SAVAŞI
Göstericiler Eski ABD Başkanı Harry Truman'ın heykelini de yıkmak istedi. Yunan polisi heykelin yıkılmasını önlemek için göstericilerin arasında copla daldı. Polisin sert müdahalesiyle birçok gösterici yaralandı.
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