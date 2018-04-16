Yunan halkı ayaklandı! ABD binasına saldırı

Amerika bayraklarının yakıldığı gösteride yaklaşık 7 bin kişi Sintagma Meydanı'nda toplanarak ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü.

Protesto yürüyüşünde "Yankee go home", "Kahrolsun NATO ve üsleri" sloganları atıldı.

HEYKEL SAVAŞI

Göstericiler Eski ABD Başkanı Harry Truman'ın heykelini de yıkmak istedi. Yunan polisi heykelin yıkılmasını önlemek için göstericilerin arasında copla daldı. Polisin sert müdahalesiyle birçok gösterici yaralandı.