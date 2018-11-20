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Yunan güçleri Kardak kayalıklarına yaklaşamıyor

Türk Deniz Kuvvetlerinin Çavuş Adası'na yaptırdığı askeri üs sayesinde, Yunan askerleri Kardak kayalıklarına yaklaşamıyor.

20 Kasım 2018 Salı 17:36
Yunan güçleri Kardak kayalıklarına yaklaşamıyor

25 yıldır iki ülke arasında gerginliğe neden olan Kardak kayalıklarına son noktayı Türkiye koydu. Yıllardır Türk kara sularını ihlal eden Yunan askerleri aylardır Kardak kayalıklarına uğramıyor. Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'ne 3 mil uzaklıkta olan Kardak kayalıklarında sessizlik devam ediyor. Kardak kayalıklarına 1 buçuk mil mesafede bulunan Çavuş Adası'na yapılan askeri üs sayesinde Yunan askerleri Türk karasularını ihlal edemiyor. 25 yıldır neredeyse her gün Türk kara sularını ihlal eden Yunan askerlerinin, Çavuş Adası'na yapılan askeri üssün ardından bölgeye uğramadığı görülüyor. Yaklaşık 3 aydır bölgeye gelmeyen Yunan askerleri Kaliminnos Adası yakınlarından Kardak kayalıklarını gözetliyor. Kardak kayalıkları yakınlarında 1 sahil güvenlik ekibinin 24 saat nöbet tuttuğu ve yasa dışı göçmen geçişlerini de önlediği öğrenildi. 

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 17:36
  1. Türk Deniz Kuvvetleri

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