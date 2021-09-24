Yunan gazeteci İmamoğlu'nu ifşa etti!

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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yunanistan ziyaretini, "İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün atalarının binlerce yıl önce Atina'da inşa ettiği eserleri ziyaret etti." sözleri ile yorumlayan Yunan Greek City Times Gazetesi Haber Müdürü Paul Antonopoulos, CHP'li İmamoğlu'nu ifşa etti.

İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmadan önce Mayıs 2016'da bir ziyaretinin videosunu paylaşan Antonopolous, "Ekrem İmamoğlu henüz İstanbul Belediye Başkanı değil iken Kuzey Yunanistan Giannitsa'da bir Pontus topluluğu ile geleneksel şekilde Pontus Rum müziği eşliğinde dans ediyor." ifadelerini kullandı.