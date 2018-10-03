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Yunan diplomat "Türkiye yalnız değil" dedi ve açıkladı: DAEŞ, İslâm'a büyük bir haksızlık

AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, göç meselesine konusunda Türkiye'nin yalnız olmadığını belirtti. DAEŞ terör örgütüne de değinen Avramopoulos, "DAEŞ terörü, İslâm dinine büyük bir haksızlık" açıklamasında bulundu.

03 Ekim 2018 Çarşamba 17:11
Yunan diplomat "Türkiye yalnız değil" dedi ve açıkladı: DAEŞ, İslâm'a büyük bir haksızlık

AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, göç meselesi konusunda Türkiye'nin yüksek bir maliyet ödediğini fakat yalnız olmadığını söyledi.

Avramopoulos, Yunanistan'da düzenlenen Akdeniz Haber Ajansları Birliği 27. Genel Kurulu'nda bir konuşma yaparak, ajans temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

Türkiye ve Avrupa Birliği arasında 2016'da gerçekleştirilen göçmen mutabakatının göçmen akınlarını büyük oranda durdurduğuna dikkati çeken Avramopoulos, Ege Denizi'nden geçiş yapan göçmen sayısının günlük 10 binden ortalama 50-60'a kadar gerilediğini belirtti.

"Türkiye yalnız değil"

Avramopoulos, 3,5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye'ye mülteci harcamaları için 6 milyar avro ayrıldığını anımsatarak, "Bu miktar Türkiye'ye verilmiş, Türkiye için tahsis edilmiştir. Türkiye bu parayı alabilir" dedi.

Mülteciler için 32 milyar dolar harcama yapan Türkiye'nin yalnız bırakılıp bırakılmadığına ilişkin bir soru üzerine Avramopoulos, "Bu kadar insanın Türkiye'ye maliyeti yüksek. Maliyet yüksek olsa da Türkiye yalnız değil. Bu ay içinde Türkiye'ye gittiğimde bunu yine dillendireceğim" ifadelerini kullandı.

"DAEŞ terörü, İslâm dinine büyük bir haksızlık"

Avramopoulos, dört yıl önce göreve geldiğinden bu yana göç ve güvenliğin Avrupa'nın ana gündemini oluşturduğunu anlatarak, "Gelecek yıl Akdeniz üzerinden 170 bin mülteci geldi. Bu yıl şimdiye kadar 80 bin. Geçmiş yıllara kıyasla yüzde 80'den fazla bir düşüş var. Ancak pek çok kişi hala göçten bir kriz olarak bahsediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Göç krizinin Avrupa'yı hazırlıksız yakaladığını ifade eden Avramapoulos, "4 yıl öncesine göre çok daha iyi bir konumda olsak da yapacağımız daha çok iş var. Hala önemli bir yük altındayız" diye konuştu.

Avramopoulos, Avrupa'da köktencilik ve DAEŞ terörünün hem doğrudan insan hayatına kastetmesi hem de Avrupa'yı duygusal olarak bölmesiyle önemli bir tehdit olduğunu dile getirerek, "DAEŞ inancıyla alakası olanlar, bu korkunç şiddet felsefesine katkıda bulunuyor. Bu, dine (İslâm'a) büyük bir haksızlık" şeklinde konuştu.

"Haber ajanslarının sesi vatandaşlarımızın düşüncelerini doğrudan etkiliyor." diyen Avramopoulos ayrıca, gerçek dışı haberlere karşı haber ajanslarına, doğruyu daha sesli bir şekilde duyurmaları çağrısında bulundu.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 17:11
  1. AB Komisyonunun Göç İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos
  2. Dimitris Avramopoulos
  3. Yunanistan
  4. Akdeniz Haber Ajansları Birliği 27. Genel Kurulu
  5. Avrupa Birliği
  6. Ege Denizi
  7. DAEŞ

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