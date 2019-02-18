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Yunan casusu tırstı! Türkiye'ye saldırdı

PKK elebaşı Öcalan’a Kenya’da hamilik yapan Yunan casus Savas Kalenderidis Türkiye’ye karşı provokasyonlarına devam ediyor. Kalenderidis, Türkiye’nin Akdeniz’i ‘Müslüman Denizi’ yapmaya çalıştığını ileri sürdü.

18 Şubat 2019 Pazartesi 09:08
Yunan casusu tırstı! Türkiye'ye saldırdı

Yunan istihbarat teşkilatı eski üyesi Savas Kalenderidis, ülkesinde yayımlanan bir gazetede "Helenizm için büyük bir tuzak" başlıklı yazısında, Türkiye’yi Mısır ve Libya’da darbeye destek vermekle suçladı.

Tezleri çürütülecek

Geçmişte Yunanistan’a kabul edilmedikten sonra Kenya’da Öcalan’a sahip çıkan casus Kalenderidis, ‘Mavi Vatan’ olarak ilan edilen yerleri ‘Yunan Denizi’ diye tanımlayıp Türkiye’yi ‘Müslüman Denizi’ oluşturmaya çalıştığını iddia etti. Deniz hukuku uzmanları Libya ile başlatılan temasları Doğu Akdeniz’de enerji jeopolitiğine doğrudan etki edecek ve deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan ikilisinin dayanıksız ve hukuka aykırı tezlerini çürütecek. Milli menfaatlerimiz bakımından önemli kazanımlar elde etmemize yarar sağlayacak. Libya ile Türkiye arasındaki görüşmelerin devam etmesi ve bir şekilde anlaşmanın imzalanması bu bakımdan önemli.

Türkiye oyunu bozdu

Uzmanlar, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de Barbaros ve Fatih gemisi ile giriştiği sondaj faaliyetleri bile Yunan basınında öfke uyandırmadığına dikkat çekti. Uzmanlar "Libya sınırını garanti gören Yunanistan, Mısır ile sınırlandırma anlaşmasını imzalamaya hazırlanırken Türkiye bu oyunu bozdu. Yunanlıları öfkelendiren yaptıklarının ortaya çıkması ve Mısır ile bir anlaşma imzalama olanağının ortadan kalkmasıdır" dedi. Tümamiral Cihat Yaycı’nın akademik çalışmasındaki öneride; sadece kuzey-güney ya da doğu-batı hattında ilgili kıyı ve kıyıdaş devlet tespiti yerine 360 dereceyi kapsayacak şekilde farklı açılar kullanılarak çeşitli istikametlerde ortay hat belirleniyor.

(Star)

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 09:08
  1. yunanistan
  2. Savas Kalenderidis
  3. Türkiye
  4. Akdeniz

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