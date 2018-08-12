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Yunan Büyükelçi valizi topladı! ''Rusya'nın tavrındaki bu değişim Türkiye ile...''

Yunanistan ve Rusya arasında diplomasi krizi yaşanırken, Moskova'daki Yunan Büyükelçi'ye gönderilen ''Rusya'yı terk et'' talimatının ardından Büyükelçi, Rusya'nın Türkiye ile yakınlaşarak Yunanistan ile olan 190 yıllık dostane ilişki çizgisinden saptığını söyledi.

12 Ağustos 2018 Pazar 15:35
Yunan Büyükelçi valizi topladı! ''Rusya'nın tavrındaki bu değişim Türkiye ile...''

Rusya’nın hafta başında misilleme olarak Moskova’da görevli Yunan diplomatı sınır dışı etme kararı Atina’yı küplere bindirdi. Rusya’nın karşı adımından hemen sonra Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias talimatıyla Moskova’daki Yunan Büyükelçisi Andreas Firiganas’a "Rusya’yı terk et" talimatı verildi. Büyükelçi Friganas’ın valizini topladığı sırada Türkiye iddiasının da yer aldığı açıklama geldi.

YUNANİSTAN'IN TÜRKİYE PARANOYASI

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın Rus Dışişleri'ne ulaştırılan mektubunda Türkiye ile ilgili şu satırlara yer verildi: "Rusya’nın günümüzde Yunanistan’ın dış politika ilke ve prensiplerini idrak edemediği anlaşılıyor. Rusya’nın tavrındaki bu değişim Türkiye ile silah arkadaşı olmasından sonra ve Türkiye’ye savunma alanında yardım eli uzatmasının ardından gözlenmesi manidar. Böylece Rusya, Yunanistan ile 190 yıllık dostane ilişki çizgisinden saptığını gösteriyor. Yunanistan’ın kendi çıkarları olduğunu göz ardı ediyor."

RUSYA İLE YUNANİSTAN ARASINDAKİ DİPLOMATİK KRİZ MAKEDONYA YÜZÜNDEN BAŞLADI

Yunanistan ile Rusya arasında diplomatik kriz eski Yugoslavya cumhuriyeti Makedonya’nın adının "Kuzey Makedonya" olarak değiştirilmesinin kabul edildiği süreçte patlak vermişti. Atina ve Üsküp arasında isim görüşmeleri yapıldığı sırada, Rus diplomatların Yunan kamuoyunu etkilemek için aleyhte propaganda yaptığı iddia edilmişti. İsim anlaşmasının ardından Makedonya’ya NATO yolu açılmıştı.

(Hürriyet)

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 15:35
  1. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı
  2. Rus Dışişleri
  3. Andreas Firiganas
  4. Atina
  5. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias
  6. Yugoslavya
  7. Kuzey Makedonya
  8. Makedonya

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