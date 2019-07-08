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Yunan basınının gözünden seçim sonuçları

Kiriakos Miçotakis başkanlığındaki Yeni Demokrasi'nin "temiz zafer" kazandığını belirten yerel basın, seçimde ikinci gelen SYRİZA'nın iktidarı kaybetmesine rağmen gücünü koruduğunu, aşırı sağcı Altın Şafak'ın ise meclis dışı kaldığını yazdı

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:04
Yunan basınının gözünden seçim sonuçları

ATİNA (AA) - Yunanistan'da dün yapılan erken genel seçimin sonucu Yunan medyasında çeşitli yorumlara neden oldu.

Yerel basın, Kiriakos Miçotakis başkanlığındaki Yeni Demokrasi Partisinin (ND) "temiz zafer" kazandığını belirterek, seçimde ikinci gelen Radikal Sol İttifak Partisinin (SYRİZA) iktidarı kaybetmesine rağmen gücünü koruduğunu, aşırı sağcı Altın Şafak'ın ise meclis dışında kaldığını aktardı.

Atina'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, "Büyük değişiklikler için güçlü görevlendirme" başlığıyla yayımladığı haberinde, seçimin galibi ND'nin 158 milletvekili ile tek başına iktidar olmaya hakkı kazandığına işaret ederek, ikinci gelen SYRİZA'nın da güçlü şekilde ayakta kalmayı başardığını, aşırı sağcı Altın Şafak'ın ise meclis dışı kaldığını yazdı.

ND'nin tek başına iktidar olmasının, parti lideri Miçotakis'e büyük değişiklikler yapması için 4 yıl süre tanıdığı ifade edilen haberde, Meclis'te oluşan yeni milletvekili aritmetiğine göre, ND'nin Değişiklik Hareketi (KINAL) ile iş birliği yapması halinde 180 milletvekiline ulaşarak anayasada değişiklik yapma yoluna gidebileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

Ta Nea gazetesi, "Mutlak egemenlik" başlığını kullandığı haberinde, pazar günkü seçimlerde ND'nin yüzde 39,8'lik oranla stratejik zafer kazanarak Meclis'teki 300 sandalyeden 158'ini almayı başardığına işaret ederek, "Çipras rejimi yıkıldı, Yunan halkı yalan ve çamura sırtını döndü" ifadesini kullandı.

Avgi gazetesi, "Sol burada" başlıklı haberinde, SYRİZA'nın seçimi kaybetmesine rağmen yüzde 31,52'lik oy oranıyla başı dik şekilde mücadeleye devam edeceğini yazdı.

Avgi, SYRİZA lideri Aleksis Çipras'ın sorumlu ve dinamik bir muhalefet politikası izleyeceğine dair açıklamasına yer verdiği haberinde, 2015-2019 arasında kazanılan hakların korunmasının SYRİZA'nın yeni dönemdeki başlıca görevi olacağını yazdı.

Efimerida Syntakton gazetesi de "Sağ geri döndü, SYRİZA güçlü" başlıklı haberinde, Yunanistan'da dün yapılan seçimi ND'nin kazanmasıyla ülkede yeni siyasi ortam oluştuğu değerlendirmesinde bulundu.

Ethnos gazetesi ise Kiriakos Miçotakis başkanlığında kurulacak yeni hükümette yer alacak isimlerin bugün açıklanmasının beklendiğini aktardı.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:04
  1. Erken Seçim
  2. YUNAN BASINI
  3. YUNANİSTAN

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