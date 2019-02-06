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Yunan basını Erdoğan-Çipras görüşmesini manşete taşıdı

Yunan basını, Başbakan Aleksis Çipras'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilk sayfalarında geniş yer verdi

06 Şubat 2019 Çarşamba 12:41
Yunan basını Erdoğan-Çipras görüşmesini manşete taşıdı

ATİNA (AA) - Yunan basını, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da görüşmesinden "net bir sonuç çıkmadığı" yorumunda bulunurken, en önemli kazancın "ikili ilişkilerde olumlu gündemin yeniden başlatılması" olduğu görüşünü paylaştı.

Ziyaret ve iki liderin basın toplantısı, çoğu Yunan gazetesinin manşetinde yer aldı.

“Açık savlarla samimi diyalog” başlığını kullanan Avgi gazetesi, iki saat süren ikili görüşmede Kıbrıs sorunu, göçmen meselesi ve iki ülke arasında ekonomik iş birliğiyle ilgili konuların ele alındığını ifade etti. Gazete ayrıca Çipras’ın, Ankara’nın ardından İstanbul’daki Ayasofya ve Heybeliada ziyaretlerini "tarihi" olarak nitelendirdi.

Kathimerini gazetesi, görüşmenin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminden sonra helikopterle Yunanistan'a kaçan eski askerlerin "terörden arananlar listesine" konularak başlarına ödül konması kararının gölgesinde gerçekleştiğini yazdı. Haberde, iki liderin ortak basın toplantısındaki açıklamalarının birbiriyle örtüşmediği, görüş ayrılıkları olduğu yorumunda bulundu.

Gazete, diplomatik kaynaklara dayandırdığı bir diğer haberinde ise Türkiye ve Yunanistan arasında “olumlu gündemin yeniden başlatılması kararının, görüşmeden çıkan en önemli sonuç olduğunun değerlendirildiğini" aktardı. İki liderin de Ege'de gerginliğin azaltılmasına yönelik mesaj verdiğine dikkat çekildi.

Haberde, savunma bakanlarının yanı sıra dışişleri bakanlarının da bir araya gelerek Kıbrıs konusunda hazırlık toplantılarına başlayacağı ve çeşitli anlaşmaların imzalanacağı ifade edildi. Yunanistan Göç Politikaları Bakanı Dimitris Vitsas'ın da muhatabıyla kısa süre bir araya geleceği kaydedildi.

Ethnos gazetesi de "Çipras'tan Türk pazarlığına hayır" manşetini kullanarak, "Çipras'ın toplantıda Ege'deki ihlaller meselesini net şekilde gündeme getirdiğini" yazdı. Gazete, Erdoğan'ın ise 8 askeri geri istediğini belirterek, Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması karşılığında (Batı Trakya'daki) müftü meselesini takas etme teklifinde bulunduğunu savundu.

"Her şey için pazarlık" manşetiyle çıkan Ta Nea da iki liderin kapalı kapılar ardında müzakere ettiği konuları, "darbecilerle alakalı Güvenlik Paktı, Ege'de kıta sahanlığı, 'Üsküp' meselesinden sonra Kıbrıs meselesine başlanması, ruhban okulunun müftülerle ilişkilendirilmesi ve enerji konusunda iş birliği" şeklinde sıraladı.

Naftemporiki ise “Çipras-Erdoğan: Güven arttırıcı önlemler-Bundan sonraki adım kıta sahanlığı” başlıklı haberinde, liderlerin Ege’de gerilimin azaltılması ve güven arttırıcı önlemlere yönelik ilerleme konusunda fikir birliğine vardığını vurguladı.

Gazete ayrıca Çipras’ın, güven artırıcı önlemlerin olumlu sonuç getirmesi durumunda kıta sahanlığı meselesinin masaya getirileceği açıklamasında bulunduğuna işaret etti.

Çipras’ın, Ankara’daki görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile samimi görüşmeler gercekleştirdik.” ifadelerini kullandığına dikkat çekilen haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da “İkili ilişkilerde iyileştirilmesi gereken meseleler bulunuyor ancak samimi ve adil çözümler bulabiliriz.” açıklamasında bulunduğu aktarıldı.

"Doğu cephesinde yeni bir şey yok" başlığını kullanan Eleftheros Typos gazetesi, Erdoğan'ın darbeci askerler ve Batı Trakya'da müftüler konusunu gündeme getirdiği, Çipras'ın ise "yargı ve uluslararası hukuk" ile yanıt verdiği yorumunda bulundu.

Haberde, ziyarette iki ülke arasında hiçbir anlaşmanın imzalanmadığı belirtilerek, “Görüşme iki saat sürmesine rağmen Çipras ve Erdoğan hiçbir anlaşma imzalanmayacağını söyledi. Bu, birbirini yakınlaştıran çok az şeye karşın ayıran çok şeyin bulunduğu iki devletin problemli ilişkisini gösteriyor.” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Realnews ise “Beti Baziana ve Emine Erdoğan için çay ve sohbet” başlıklı haberde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’a Türkiye ziyaretinde eşlik eden eşi Beti Baziana’yı Ankara’daki Beyaz Saray’da kabul ettiği, eşlerinden ayrı bir program gerçekleştiren Erdoğan ve Baziana’nın çay içerek gülücükler eşliğinde samimi bir sohbet gerçekleştirdiği" ifade edildi.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 12:41
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