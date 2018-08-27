Yunan basını duyurdu! NATO Ege'de gözlemledi

Makalede, Ankara ile Atina arasındaki ilişkilerde 2 Yunan askerin serbest bırakılmasından sonra bir gelişme olmadığına ve Türkiye’nin Ege denizinde pozisyonunu güçlendirme sinyali verdiğine dikkat çekildi.



Yunanistan’da yayımlanan Real gazetesine göre, NATO Yunan sahil güvenlik ekipleri ve donanmasına Ege denizinde keşif yapan 50 şüpheli deniz aracının listesini verdi. İlk verilere göre, balıkçı gemileri, yelkenliler ve seyir gemilerinin aralarında bulunduğu 50 aracın bilgi toplamak amacıyla bölgede olduğu tespit edildi.



Gemilerin yalnızca Yunan askeri tesisleri ve eylemleri ile değil, Yunanistan bölgesinde varlığını artıran ABD’nin eylemleriyle de ilgilendiği aktarıldı.



‘Ege denizinde casusluk oyunları’ başlıklı makalede “Ruslar ABD’ye ait bir poligonu andıran Ege denizinde yalnız değil. Yunanistan-ABD ilişkileri savunma alanında doruk noktasında ulaştı. Souda ve Larissa kentleri kıyılarını karış karış gezdi. Kısa süre önce iki taraf arasında MQ insansız hava araçları konuşlandırılması için anlaşma imzalandı. ABD, Larissa’daki üste uçakları daha modern olanlarıyla değiştiriyor ve bu uçaklar Ege denizi de dahil olmak üzere bölgede keşif uçuşu yapıyor.” ifadeleri yer aldı.



‘TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERDE BİR İLERLEME YOK’



Türkiye’nin NATO’daki müttefikliğine ABD tarafından şüphe ile bakıldığı aktarılan makalede, Ankara ile Atina arasındaki ilişkilerde de Edirne’de askeri yasak bölgede yakalanıp 5 buçuk ay hapis yatan 2 Yunan askerin serbest bırakılmasından sonra bir iyileşme görülmediği ifade edildi.



Makalede “2 Yunan askerin serbest bırakılması, ikili ilişkilerdeki iklim üzerinde bir değişikliğe yol açmadı. Aksine, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın 8 askerden birine sığınma verilmesi ile ilgili gösterdiği tavır, Ankara’nın Ege denizindeki pozisyonlarını güçlendirmek istediği sinyalini vermişti.” ifadeleri kullanıldı.



15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 FETÖ'cü eski askerden birine Atina siyasi sığınma hakkı verdi.