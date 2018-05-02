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Yunan Bakandan skandal çıkış: Yunanistan Afrin değil

Yunanistan Dışişleri Bkanı Nikos Kotzias Türkiye ile Yunanistan sahil güvenliği arasında Ocak ayı sonunda yaşanan gerilimi hatırlatarak "Türkiye, Yunanistan'ın kırmızı çizgilerini aşmaya çok yaklaşmıştı" dedi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:17
Yunan Bakandan skandal çıkış: Yunanistan Afrin değil

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Skai Tv'deki 'Istories' programında verdiği röportajda, Türkiye ile Yunanistan arasında ihtilaflı bölge olan Kardak kayaklıkları (Imia) yakınında ocak sonunda Türk ve Yunan Sahil Güvenlik gemileri arasında yaşanan gerilimi hatırlattı.

Kathimerini gazetesinin aktardığına göre, "Türkiye, Yunanistan'ın kırmızı çizgilerini aşmaya çok yaklaşmıştı" diyen Kotzias, Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinde Atina'nın 'sakin' tepkiler vermesi sayesinde olumsuz gelişmelerin yaşanmasının önlendiğini savundu.

'SAKİN BİR TAVIR TAKINMASAYDIK OLAYLARIN NEREYE GİDECEĞİNİ KİMSE BİLEMEZDİ'

Kotzias 'Eğer biz Yunan tarafı olarak sakin ve itidalli bir tavır takınmasaydık olayların nereye gideceğini kimse bilemezdi. Bu tür durumda ya kabadayılık taslayacaksın ya da olayları sakinleştirmeye çalışacaksın" dedi.

'YUNANİSTAN AFRİN DEĞİL'

Kotzias Türkiye ile Yunanistan arasında bir karşılaşma ihtimaline yönelik soruya verdiği yanıtta ise "Yunanistan Afrin değil. Bunun sadece zararı olmaz, kaybetme riski de olur" dedi.

Türkiye'yi 'çelişkilerle dolu bir ülke' olarak niteleyen Kotzias Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında ise "Erdoğan en çok bölgedeki enerji rezervlerine ilgi gösteriyor ve belki de Türkiye'nin bu rezervlerden faydalanmasında rolü olmadığı için biraz gerginlik hissediyor" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN DAVRANIŞI BİR TAVIR DEĞİŞİKLİĞİNİ GÖSTERİYOR'

Kotzias sınırı geçtikleri gerekçesiyle Türkiye'de tutuklu olan 2 Yunan askeri ile ilgili de konuştu.

"Ben onların tuzağa mı düştüğünü yoksa bunun planlı mı olduğunu söyleyecek konumda değilim. Ancak Türkiye'nin davranışı bir tavır değişikliğini gösteriyor" diyen Yunan Bakan daha önce aynı olayların hızlı şekilde sınırdaki yetkililerce çözüldüğünü hatırlattı.

Kotzias "Sınırı geçen ve tutuklanan askerleri değiş tokuş ettiğimiz aynı Türkiye değil. Masamda bu olaylarla ilgili koca bir dosya var" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:17
  1. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias
  2. kardak adası

YORUM YAZ

  • AAAA53 dk önce
    SİZDE KAŞININDAİZMİRİN DİBİNDEN GEÇEN DENİZ SAHANIZI AFRİN GİBİ KATALIM TOPRAKLARIMIZA
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