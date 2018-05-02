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Yunan bakandan komik açıklama: Yunanistan Afrin değil

Ekonomik kriz ile boğuşan Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Yunanistan'la Türkiye'nin karşılaşma ihtimaline ilişkin soruya güldüren bir cevap vererek "Yunanistan Afrin değil. Bunun sadece zararı olmaz, kaybetme riski de olur" dedi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:23
Yunan bakandan komik açıklama: Yunanistan Afrin değil

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Skai Tv'deki 'Istories' programında verdiği röportajda, türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginliğe ilişkin güldüren açıklamalarda bulundu. 

'YUNANİSTAN AFRİN DEĞİL'

Kocias Türkiye ile Yunanistan arasında bir karşılaşma ihtimaline yönelik soruya "Yunanistan Afrin değil. Bunun sadece zararı olmaz, kaybetme riski de olur" dedi.

 

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:23
  1. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias

YORUM YAZ

  • haydahayda51 dk önce
    senin alayın gelsin uleeennnnnn it.....
  • Huseyn CiftciHuseyn Ciftci16 dk önce
    hoşt, PKK da öyle diyordu
  • Renk optik KaramanRenk optik Karaman15 dk önce
    Bi insanın böyle emin konuşabilmesi için ya parası olacak, ya askeri gücü sağlam olacak, yada halkı vatan aşkıyla yanıp tutuşacak. Ama bu sünetsizlerde hiç biri yok havlayıp duruyorlar. Bunlar bu cesareti nerden buluyor merak ettim doğrusu. Harbiden komik ayrıcaa oda bi gerçek :D
  • mehmet alimehmet ali27 dk önce
    doğru afrin değil sizi iki saatlikişiniz var be
  • HarunHarun14 dk önce
    Dogru afrin gene uzun direndi siz bir hafta dahi dayanamazsiniz biz afrinde isindik size patlayacagiz...
  • emre durusoyemre durusoy41 dk önce
    hiç gülesim yoktu valla artık birsene gülerim ben buna hahaha
  • OğuzsoyluOğuzsoylu37 dk önce
    Ozaman haddini bilecen yerinde rahat duracan tamammı Alman köpeği. seni konuşturan sahiblerine güveniyorsan istersen bi daha düşün.
  • serkanserkan30 dk önce
    Tükürüğümüzle boğacağımız bir ülke KOMİK :)Bu ülkenin insanlarına 1900 yıllarda yaptıkları zulmü unuttuk mu sanırlar... Ne biz 1920 lerdeyiz nede siz Bugün ki TÜRKİYE CUMHURİYETİ sizi yerle yeksan eder
Bugünkü Akit

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