Yunan bakandan komik açıklama: Yunanistan Afrin değil

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Skai Tv'deki 'Istories' programında verdiği röportajda, türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginliğe ilişkin güldüren açıklamalarda bulundu.

'YUNANİSTAN AFRİN DEĞİL'

Kocias Türkiye ile Yunanistan arasında bir karşılaşma ihtimaline yönelik soruya "Yunanistan Afrin değil. Bunun sadece zararı olmaz, kaybetme riski de olur" dedi.



