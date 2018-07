Yunan bakandan ilginç yanıt: Zaten yağmur yağacak

Hayatını kaybedenler dolayısıyla Yunanistan’a başsağlığı dileyen Çavuşoğlu, sabah saatlerinde Yunan mevkidaşı Nikos Kocias’ı aradığını belirterek, "Sayın Kocias’ı bu sabah arayarak hem geçmiş olsun dileklerimi ilettim hem de yardım teklifinde bulundu. Kocyas, yardım konusunda ilgili bakanı aradı ve teşekkür etti. Şu an için yardım ihtiyaçları bulunmadığı cevabını verdi. Zaten yağmurun da başlayacağını söyledi. Yangın söndürme uçak ve helikopterlerimiz talep gelmesi halinde yardıma gitmeye her an hazır bekliyor" diye konuştu.

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki ormanlık alanlarda çıkan yangınların meskun bölgelere sıçraması sonucu 60 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

3 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Yaşanan felaketin ardından ülkede OHAL ilan edilirken, Başbakan Çipras 3 günlük yas ilan edildiğini açıkladı.