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Türk düşmanı Yunan bakandan erken seçim açıklaması

Türkiye'ye karşı provokasyon kokan açıklamalarıyla tanınan Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, yine Türklere iftira attı. Aynı zamanda Kammenos erken seçimlerle alakalı başarılar diledi.

19 Nisan 2018 Perşembe 13:57
Türk düşmanı Yunan bakandan erken seçim açıklaması

Ankara’yı hedef alan açıklamalarıyla büyük tepki çeken Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos yeni açıklamalarda bulundu. Kammenos, “1974’ten beri Türkiye’yle adı konulmamış bir savaşın içindeyiz” dedi.

Yaptığı açıklamalarla Türkiye’ye “düşman” yorumunu yapan ve yakın zamanda Yunanistan-Türkiye sınırına ve adalara 7000 asker göndereceğini ifade eden ve bu açıklamalarıyla Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın büyük tepkisini çeken Kammenos bugün katıldığı etkinlikte Türkiye’deki seçimi de gündemine aldı.

Kammenos, “Türkler bana kontrolsüzce saldırıyor. Benimle ilgili bir dertleri olmalı. Onlara seçimlerinde başarılar dilerim” ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 13:57
  1. Ankara
  2. Kammenos
  3. Yunanistan
  4. erken seçim

YORUM YAZ

  • OğuzOğuz2 sa önce
    Herşeyi anlarımda yahu küçücük yunanistan Türklere ilişilmediği sürece kendilerine bir zarar gelmeyeceğini iyi biliyor bunu aralarımız cok güzel yaşattı,onlerın ne derdine ki bizim iç işlerinize karışabileceklerini sanıyorlar?
  • Osmanlı SoyuOsmanlı Soyu3 sa önce
    adamcazzz sıkıntılı kardeşim. sıkıntılı. tam yoğunbakımlık bir hasta. otmu içiyo, ne. kendi yarattığı dünyasından saldırıyor.
  • cezaceza4 sa önce
    Ulan ,sen kimsinki sana saldiralim!,biz hayvanlara siddet uygulamayiz merak etme.....
  • AnkaralıAnkaralı4 sa önce
    Psikopat, dengesizi ve aşağılık bir insan. Bunu milletvekili yapan parti de onun gibi çatlak parti demekki. Yunanistan böyle tahtası eksikleri demek ki vekil yapıyor.
  • cihan hüseyincihan hüseyin4 sa önce
    Paranoyak kopil
  • yer sicaryer sicar5 sa önce
    Ulan ayı, ben her sabah senin kadar.... bırakıyorum. Seni de yer bıraklırım akıllı ol
  • Süleyman AskeriSüleyman Askeri5 sa önce
    Olum bak git..Giit yaa.!Elimden bi kaza çıkacak şimdi..!
  • 3603605 sa önce
    gece uyurken köpek sürüsü gelirde havlar ya pencereyi cıkanca kaçarlar işte siz tam busunuz
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