Türk düşmanı Yunan bakandan erken seçim açıklaması

Ankara’yı hedef alan açıklamalarıyla büyük tepki çeken Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos yeni açıklamalarda bulundu. Kammenos, “1974’ten beri Türkiye’yle adı konulmamış bir savaşın içindeyiz” dedi.

Yaptığı açıklamalarla Türkiye’ye “düşman” yorumunu yapan ve yakın zamanda Yunanistan-Türkiye sınırına ve adalara 7000 asker göndereceğini ifade eden ve bu açıklamalarıyla Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın büyük tepkisini çeken Kammenos bugün katıldığı etkinlikte Türkiye’deki seçimi de gündemine aldı.

Kammenos, “Türkler bana kontrolsüzce saldırıyor. Benimle ilgili bir dertleri olmalı. Onlara seçimlerinde başarılar dilerim” ifadesini kullandı.