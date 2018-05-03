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Yunan bakandan çözüm önerisi: "Türkiye'yle konuşalım"

Yunanistan Göç Politikaları Bakanı Dimitris Vitsas, ülkedeki sığınmacı sorununa ilişkin, "Adalardaki problemleri çözmenin önemli koşullarından bir tanesi Türkiye ile açık bir iletişim ve diyalogtur. Türk mevkidaşımla iyi seviyede bir iş birliğimiz var." ifadelerini kullandı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 07:04
Yunan bakandan çözüm önerisi: "Türkiye'yle konuşalım"

Yunanistan Göç Politikaları Bakanı Dimitris Vitsas, Midilli'de düzenlenen 14'üncü Kuzey Ege Kalkınma Konferansı kapsamında bir panelde, Yunan adalarındaki sığınmacı sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Göç politikasının sadece sığınmacıların tutulduğu Ege Adaları'ndaki halkın sabrına dayandırılamayacağını belirten Vitsas, aşırı kalabalık kamplardaki sığınmacı sayısının Eylül 2018'e kadar kapasitelerine göre düşürüleceğini açıkladı.

Vitsas, sığınmacılara ilişkin faaliyetlerinde Cenevre Sözleşmesi'ne göre hareket ettiklerine işaret ederek, "Öte yandan, Avrupa ülkelerinin kapalı sınır politikasının panzehiri Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki (göçmen) mutabakattır." değerlendirmesinde bulundu.

Sığınmacı kamplarındaki durumun oldukça kötü olduğunu kaydeden Vitsas, Avrupa'da bazılarının bu sorunu görmezden geldiğini aktardı.

Vitsas ayrıca, sığınmacı kamplarındaki aşırı kalabalığın yarattığı sorunlara da değinerek, "Adalardaki problemleri çözmenin önemli koşullarından bir tanesi Türkiye ile açık bir iletişim ve diyalogtur. Türk mevkidaşımla iyi seviyede bir iş birliğimiz var." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın sığınmacı kampı bulunan Midilli, Sakız ve Sisam gibi adalarında toplam kamp kapasitelerinin çok üstünde 15 bine yakın sığınmacı barınıyor. Yunan hükümet, yerel halktan gelen tepkilere karşı sığınmacıları adalardan ana karaya taşıyarak sorunları hafifletmeyi hedefliyor.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 07:04
  1. Türkiye
  2. yunanistan
  3. Göç Politikaları Bakanı Dimitris Vitsas
  4. sığınmacılar

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