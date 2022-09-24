Yunan aşkı İnönü'ye bunu da yaptırdı! 860 yıl sonra değiştirdi

Yunanistan'la mevcut gerilimin odak noktası olan mavi sular, Selçuklu ve Osmanlı dönemleri boyunca 'Ege' değil 'Adalar Denizi' ismiyle anıldı.

Türk donanmasının kurucu babası olarak bilinen 'İzmir Fatihi' Çaka Bey, 40 gemiyle Bizans'ı mağlup ettiğinde takvimler 1081 yılını gösteriyordu.

Bizans donanmasını yok ettikten sonra İmparator Konstantinos Dalassenos'u Sakız adasındaki kara savaşında da yenen Çaka Bey, sonraki dönemde 'droman' denilen çift ya da üç kürekli hücum gemileriyle yeni bir donanma oluşturdu ve Midilli, Sakız, Sisam, Rodos hattında mutlak bir hakimiyet kurdu.

Daha sonra Edremit'e yönelip burayı da fetheden Çaka Bey, Batı Anadolu'yu baştanbaşa kaplayan sulara da bir isim koymuştu: Adalar Denizi...

Çaka Bey'in koyduğu bu isim Aydınoğulları Beyliği, Selçuklular ve Osmanlılar döneminde hep kullanıldı.

860 yıl boyunca kullanıldı

Adalar Denizi tabiri cumhuriyetin ilk yıllarında da oldukça yaygındı. Faik Sabri Duran'ın 1938 yılında yayınlanmış Türkiye Coğrafyası dersi lise kitabında, Yunanistan ile Batı Anadolu arasındaki sular Adalar Denizi ifadesiyle yer bulmuştu.

M. Kemal'in ölümünün ardından bu tabir terk edildi ve yerine 'Ege' terimi kullanılır oldu.

İsmet İnönü'nün cumhurbaşkanlığı döneminde Adalar Denizi ismi, önce okul müfredatından çıkarıldı, daha sonra 1942 yılındaki Birinci Coğrafya Kurultayı'nda tamamen terk edilmesi kararı verilerek bunun yerine 'Ege Denizi' teriminin kullanılması kararlaştırıldı.

Adalar Denizi'nin Ege'ye dönüştürülmesi sürecinde Alman profesör Herbert Louis önemli bir rol oynadı. Louis, Türkiye Coğrafyası Terim Komisyonu üyesiydi ve onun önerileri Coğrafya Kurultayı'na yön verdi. Türkiye'nin coğrafi bölgelere ayrılması da aynı kurultayın önemli kararlarından biri oldu.