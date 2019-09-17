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Yunan'ın S-400 korkusu: "Artık stratejik bir rehineyiz!"

Türkiye’den Rusya’dan aldığı S-400’lerin ikinci kısım teslimatının tamamlanması, ilkinden daha çok ses getirdi. Yunan basınında geniş yer tutan sevkiyatla ilgili bir haber''Yunanistan artık stratejik bir rehine'' başlığıyla verildi.

17 Eylül 2019 Salı 07:21
Yunan'ın S-400 korkusu: "Artık stratejik bir rehineyiz!"

Türkiye'nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin ikinci batarya malzemelerinin intikali, Yunan basınında geniş yer tuttu. Türkiye'nin Rusya ve Çin'den sonra S-400'e sahip üçüncü ülke olduğunu hatırlatan Yunanistan merkezli gazete, ''Yunanistan artık stratejik bir rehine'' başlığı attı.

Yunanistan merkezli yayın yapan ProNews haber sitesi, Türkiye Millî Savunma Bakanlığının S-400 intikaliyle ilgili açıklamasını okuyucularına duyurarak, ''Büyük soru, ikinci S-400 setinin nereye kurulacağıdır.'' satırlarına yer verdi.

Bölgedeki bütün ülkeleri kapsayabilir

S-400 sisteminin kurulacağı yere göre kapsayacağı ülkeleri sıralayan gazete, bölgedeki şu devletleri ve alanları sıraladı:

Ege Denizi, Doğu Akdeniz, Yunanistan, Bulgaristan, Kıbrıs Adası, Romanya, Kırım, Rusya’nın bir kısmı, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan, Lübnan, Suriye, Irak, İran

Stratejik rehine

Söz konusu savunma sisteminin Türk-Yunan askeri dengesini nasıl değiştireceğine değinilen haberde, ''Stratejik rehinelik terimi artık yalnızca bir teori değil. Maalesef, gerçekleşen şey Yunanistan için son derece acı verici.'' ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'u işaret ettiler

Haberde, S-400 sistemlerinin Yunanistan Hava Kuvvetlerinin bölgedeki operasyonel kabiliyetini son derece zorlaştıracağı ve Türk Hava Kuvvetleri ile Türk Deniz Kuvvetlerinin ise sahadaki operasyonlarını aynı oranda kolaylaştıracağı vurgulandı.

İkinci set S-400’lerin koyulacağı yer için İstanbul'u işaret eden haber, ''S-400'ün Küçük Asya'nın sahillerine koyulması, Yunanistan için çözülmesi çok zor bir bulmacaya dönüşecektir.'' satırlarıyla sona erdi.

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 07:18
  1. İstanbul
  2. S-400 hava savunma sistemi
  3. Yunanistan

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