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Yunan adalarına sürüklenen Türk teknesini Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Bodrum açıklarında arıza yaparak, Yunanistan’ın İstanköy (Kos) Adası’na doğru sürüklenen tekne, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

16 Haziran 2019 Pazar 21:04
Yunan adalarına sürüklenen Türk teknesini Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Bodrum açıklarında arıza yaparak, Yunanistan’ın İstanköy (Kos) Adası’na doğru sürüklenen tekne, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.


Bugün öğleden sonra yaşanan olayda, gezinti amaçlı denize açılan ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu “Giray-2” isimli teknede makine arızası meydana geldi. Arızanın ardından tekne Yunanistan’ın İstanköy Adası’na doğru sürüklenmeye başladı.


Bunun üzerine teknedekiler 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi. İhbarı alan bölgede görevli Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bot, bölgeye ulaştı. Teknede bulunan 4 kişinin emniyetinin sağlanmasının ardından tekne çekilerek Akyarlar sahiline getirildi.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 21:04
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