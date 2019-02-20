0553 313 94 23

Yunak’ta seçim güvenliği toplantısı yapıldı

31 Mart tarihinde yapılacak olan mahalli seçimler öncesinde Konya’nın Yunak ilçesinde seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 18:36
Yunak’ta seçim güvenliği toplantısı yapıldı

31 Mart tarihinde yapılacak olan mahalli seçimler öncesinde Konya’nın Yunak ilçesinde seçim güvenliği toplantısı yapıldı.


Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut başkanlığında, kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen seçim güvenliği toplantısına, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Yasin Kurt, siyasi partilerin Yunak belediye başkan adayları, siyasi parti temsilcileri, polis ve jandarma yetkilileri katıldı. Toplantıda, yerel seçimlerde ilçe merkezi ve mahallelerde alınacak güvenlik önlemleriyle birlikte tedbirler konuşuldu. Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut tüm adaylara başarı dileyerek dostluk ve kardeşlik havasında bir seçim olması dileğinde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 18:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Taksim’den eşsiz sis manzarası
    1. Taksim’den eşsiz sis manzarası
    2. Kartal'da evlerinin yıkılışını..
    3. Dünyayı sarsan skandal plan: ABD..
    4. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi..
    5. Google yeni projesiyle bedava internet..
    6. Yavru ceylanı köpek saldırısından..
    7. 20 bin öğretmen ataması ne zaman?..
    8. Manisa'da yakalandı! 100 kiloluk dev..
    9. Maltepe Belediyesinden Edirne ve..
    10. Yıldırım’da su kesintisi
    11. Erdoğan'ın misafiri olan yaşlılar,..
    12. AK Parti'nin Etimesgut mitingi
    13. Gençlerin ulaşımı için hizmet aracı..
    14. Şanlıurfa’da trafik kazası: 5 yaralı
    15. Restoran sahibinin el bileğini kıran 3..
    16. 'ABD Karadeniz'de gösteriş peşinde'
    17. (Düzeltme) Bakan Varank: “Biz yerel..
    18. Bakan Akar, ABD'de temaslarda bulunacak
    19. Gaziantep'te çelik kasa hırsızları..
    20. Akar ve Güler'den sürpriz 'ABD' kararı!
    21. Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı
    22. Otobüs alev alev yandı, 29 yolcu..
    23. Bakan Ersoy ve RTÜK Başkanı Şahin,..
    24. Keltepe kayak merkezi için kar motoru..
    25. Baca temizliği yapmak isterken evi yaktı
    26. Müzik sesinden rahatsız oldu, oğlunu..
    27. Akhisarspor, Yılmaz Vural ile..
    28. Kaya ’Şoför esnafımızla her daim..
    29. Tekirdağ’da yalnız bırakılan çocuk evi..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “20 bin..
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı