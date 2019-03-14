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Yunak’ta Askıda Kitap projesi hayata geçirildi

Konya’nın Yunak ilçesinde, "Askıda Kitap" projesi düzenlenen törenle hayata geçirildi.

14 Mart 2019 Perşembe 11:47
Yunak’ta Askıda Kitap projesi hayata geçirildi

Konya’nın Yunak ilçesinde, "Askıda Kitap" projesi düzenlenen törenle hayata geçirildi.


Yunak Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Askıda Kitap projesi törenle açıldı. Düzenlenen törene, Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Yunak ilçe merkezindeki kırtasiyecilere "Askıda Kitap" projesi kapsamında ayrı bir raf yapıldı. Kitap okumak isteyen o raflarda bulunan kitaplardan ücretsiz bir şekilde yararlanabilecek.


Projeyle ilgili açıklamada bulunan Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, "Biliyorsunuz askıda ekmek bizim kültürümüz. Ekmek en önemli gıdadır para kazandığımızda bile ekmek parası kazanmak deriz. Bu projeye "Askıda Kitap" ismini vermemizde amaç ise, Askıda Kitap, kitapta en az ekmek kadar ruhun gıdası için gerekli ondan dolayı askıda kitap dedik. Çocuklarımız gelsin bu kitaplardan alsınlar okusunlar. Asıl amacımız ilçede kitap okuma alışkanlığının oluşması, kitap okuyacak öğrencimizin cebimde param yok dememesi, gelip buralardan okumak istediği kitabı ücretsiz bir şekilde alıp okuyabilmesidir. Askıda kitapta en az askıda ekmek kadar ihtiyaç duyulan ve kullanılan bir uygulama olacağını düşünüyorum" diye konuştu.


Yapılan açılışın ardından isteyen öğrenciler istediği kitabı alarak faydalanmaya başladı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:47
  1. kitap
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