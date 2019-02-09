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Yün yıkama fabrikasında elektrik panosu patladı: 3 yaralı

09 Şubat 2019 Cumartesi 22:55
Yün yıkama fabrikasında elektrik panosu patladı: 3 yaralı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, bir fabrikanın elektrik panosunda meydana gelen patlamada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilova Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir yün yıkama fabrikasındaki elektrik panosunda meydana gelen arızanın tamiri sırasında patlama yaşandı.

Olayda, işçilerden Bahri Özyurt (59) ve Durkadın Hazar ile tamir yapan Veli Aksa (26) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Aksa'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Patlamanın ardından çıkan küçük çaplı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 22:55
  1. Kütahya
  2. patlama
  3. Simav
  4. Yangın

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