Yün yıkama fabrikasında elektrik panosu patladı: 3 yaralı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, bir fabrikanın elektrik panosunda meydana gelen patlamada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yeşilova Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir yün yıkama fabrikasındaki elektrik panosunda meydana gelen arızanın tamiri sırasında patlama yaşandı. Olayda, işçilerden Bahri Özyurt (59) ve Durkadın Hazar ile tamir yapan Veli Aksa (26) yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Aksa'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Patlamanın ardından çıkan küçük çaplı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.