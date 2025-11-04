Yumurtayı böyle yemek koruyucu! Pes dedirten basit yöntem: Bunu yapın, bakın neler olacak?

Yumurtayı nasıl hazırladığınız, yemeğin besin değerini ve kalori miktarını etkileyecektir. Uzmanlara göre yumurtayı musluğun altında yıkamak koruyucu katmanının zarar görmesine neden oluyor. Peki doğru yöntem ne?

Beslenme uzmanlarına göre yumurtayı hazırlamanın dört sağlıklı yolu şöyle:

Haşlanmış yumurta

Haşlanmış yumurta, vücudun yağ emilimini sınırlamaya yardımcı olur. Ikon Recovery Tıp Merkezi'nden (ABD) Dr. Mariam Zakhary şunları söyledi: Haşlanmış yumurta, yağdan gelen kaloriyi artırmadan besinlerin çoğunun korunmasına yardımcı olur. Health'e göre, haşlanmış yumurta, antioksidanlar olan lutein ve zeaksantini emme yeteneğini artırmaya yardımcı olur.



Diet Redefined Nutrition Consulting Center'ın (Kanada) kurucusu beslenme uzmanı Helen Tieu'ya göre, haşlanmış yumurta yağ eklemeyi gerektirmediği için kalorileri azaltmanın basit bir yoludur. Bazı araştırmalar ayrıca haşlanmış yumurtanın, haşlanmış yumurtaya kıyasla yağ ve protein sindirimini iyileştirebileceğini göstermektedir.

Omlet

Uzman Tieu, lif alımını artırmak ve daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olmak için çırpılmış yumurtaya dolmalık biber, ıspanak, mantar veya domates gibi sebzeler eklemenizi öneriyor.

Omlet

Sahanda yumurta, sebzeler, peynir ve otlarla birlikte kullanılabilir. Yapışmaz tava kullanmak yağ miktarını azaltırken, sebze eklemek lif ve antioksidan miktarını artırır.

Kısacası, yumurta çoğu diyete uygun besleyici bir besindir. Yumurtaları hazırlama şekliniz, besin değerlerini büyük ölçüde etkiler; haşlanmış, haşlanmış ve çırpılmış yumurtalar en iyi seçeneklerdir. Health'e göre, sebze ve peynir eklemek protein ve lif alımını artırmaya yardımcı olur ve öğünün dengesini korur. (vietnam.vn)