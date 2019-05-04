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Yumurtalık’da muhtarlara seminer

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde mazbata alan mahalle muhtarlarına eğitim semineri verildi.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 11:41
Yumurtalık’da muhtarlara seminer

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde mazbata alan mahalle muhtarlarına eğitim semineri verildi.


Yumurtalık İlçe Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitim 24 mahalle muhtarının katıldığı seminerinde Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Salih Özkan, İlçe Nüfus Müdürü Yücel Taş, İlçe Tarım ve Orman Müdür vekili Mustafa İskender Kılıç tarafından bilgilendirme yapıldı.


Toplantıda konuşma yapan Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Salih Özkan, devlet hiyerarşisinin tanıtılması merkezi yönetim, il ve ilçe yönetimi ve mahalli idare yönetimi, muhtarlık müessesesi ve organları ile muhtarların görev yetki ve sorumlulukları konularında mahalle muhtarlarına görev sorumluluklar konusunda eğitim semineri verdi.


Nüfus Müdürü Yücel Taşiseadres kayıt sistemi hakkında bilgiler sundu. Daha sonra söz alan Tarım ve Orman Müdür Vekili Mustafa İskender Kılıçda, mahalle muhtarlarına çiftçi kayıt sistemi hakkında bilgiler aktardı. Eğitim toplantısını yapılan soru cevap kısmından sonra sonlandırdı.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 11:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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