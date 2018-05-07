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Yumurtalı ekmek nasıl yapılır?

Pratik ve lezzetli olan bu tarif kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak. Peki, yumurtalı ekmek nasıl yapılır? İşte yumurtalı ekmek tarifi için yapmanız gerekenler...

07 Mayıs 2018 Pazartesi 19:58
Yumurtalı ekmek nasıl yapılır?

YUMURTALI EKMEK NASIL YAPILIR?

MALZEMELER:

  • 1 adetbayat ekmek
  • 4 adetyumurta
  • 1/2 çay kaşığıtuz
  • 1/2 çay kaşığı
  • karabiber
  • 1/2 çay kaşığıkekik
  • 1/2 çay kaşığı
  • Nane
  • 1/2 çay kaşığıpul biber
  • 3 yemek kaşığıayçiçek yağı

PÜF NOKTASI

Ekmeğiniz yarım ekmek kadarsa yumurta sayısını orantılı olarak ikiye çIkarın.

NASIL YAPILIR?

  • Bayat ekmeği başparmak kalınlığında dilimlere ayırın.
  • Yumurtaları çırpın. Tuz, karabiber, kekik, nane ve pul biber ekleyin. Biraz daha çırpın.
  • Tavayı orta-yüksek arası ateşte kızdırın. Ayçiçek yağını ekleyip, yağın kızmasını bekleyin.
  • Ekmek dilimlerini yumurta karışımına önlü arkalı batırın. Yumurtalı ekmek dilimlerini hemen tavaya alıp pişirmeye başlayın.
  • Önlü arkalı ters çevirip, altın sarısı renk alana kadar pişirin.
  • Bir kağıt havlunun üzerinde 1 dakika kadar dinlendirdikten sonra servis edin.

SERVİS ÖNERİSİ

Domates, ezine peyniri ve vişne reçeli, yumurtalı ekmeğin en doğal eşlikçileridir. Eğer tatlandırmak isterseniz bal, karamel sos ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 19:58
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