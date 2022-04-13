Yumurta tatlısı nasıl yapılır? Yumurta tatlısı için hangi malzemeler gerekli?
Yumurta tatlısı tarifi | İftarın ardından çayın ya da kahvenin yanına pratik bir tatlı mı arıyorsunuz; o zaman mutlaka yumurta tatlısını deneyebilirsiniz. Peki, yumurta tatlısı için ne gerekli? Tam ölçülü yumurta tatlısı nasıl yapılır?
Pratik bir tatlı tarifi arıyorsanız, yumurta tatlısı tarifini mutlaka denemelisiniz….
Yumurta tatlısı tarifi
Malzemeler:
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 adet yumurta
- 1 paket kabartma tozu
- 1 yemek kaşığı susam
- 1,5 su bardağı un
Şerbeti için:
- 1,5 su bardağı şeker
- 2,5 su bardağı su
Kızartmak için:
- Sıvı yağ
Yumurta tatlısı nasıl yapılır? Yumurta tatlısı için hangi malzemeler gerekli?
Tatlıyı hazırlamaya şerbetinden başlamanız gerekiyor.
Bir tencereye su ve şekeri alıp kaynamaya bırakın.
Bir yoğurma kabının içerisine yumurtayı alın ve iyice çırpın.
Ardından yoğurdu, susamı, un ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın. Kek hamurundan daha kıvamlı bir hamur elde etmeniz gerekiyor.
Kızartma tenceresine yağ alıp kızdırın.
Bir tatlı kaşığı yardımıyla hamurdan parçalar alıp kızgın yağa atın.
Kızaran tatlıların bir kaseye alın ve ılınmasını bekleyin.
Ilınan hamurları ılınan şerbetin içerisine atın.
Şerbete bulanan tatlıları tenceren alın ve servis tepsisine yerleştirin.
Kalan şerbeti tatlıların üzerine gezdirin.
Yumurta tatlısını birkaç saat buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.