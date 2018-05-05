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Yumurta kolisinden öyle bir şey çıktı ki!

Avustralya'da bir vatandaş marketten aldığı yumurta kolisini kontrol ettiğinde gözlerine inanamadı. Yumurta kolisinden diğer yumurtaların 3 katı büyüklüğünde bir yumurta çıktı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 15:29
Yumurta kolisinden öyle bir şey çıktı ki!

Scott Stockman, Stockman's Eggs ismindeki yumurta şirketinin sahibi ve Avustralya'nın dört bir yanına yumurta dağıtıyor.
İşçilerinden birinin çektiği ve kendisine ilettiği o fotoğraf sosyal medyaya çığ gibi düştü. Yumurtalardan birisi devasa büyüklükteydi. Gören herkes şoke oldu.

176 GRAMLIK DEV YUMURTA

176 gramlık dev yumurta, normal yumurtaların üç katı ağırlığında. Hepsi bununla da bitmedi. Yumurtayı kırdıklarında içinden çıkana da çok şaşırdılar.

İÇİNDEN BİR YUMURTA DAHA ÇIKTI!

Dev yumurtanın içinden bir de küçük yumurta çıktı. Nadiren rastlanan bu durum, gelişimini tamamlayamayan yumurtanın, yumurta üretiminin gerçekleştiği ovaryuma geri dönmesi ve bir sonraki yumurtanın gelişiminde iç içe geçmesi ile açıklanıyor. Dev yumurta gerek sosyal medya kullanıcılarının gerekse de uzmanların dikkatini çekmeyi başardı.

''HALA İNANAMIYORUM''

Profesör Raf Freire, ABC Nesw'e “Biyolojik açıdan bakacak olursak küçük yumurtanın, büyük yumurtanın içine girmesi gerçekten çok tuhaf” dedi.
Yumurta şirketinin sahibi Scott Stockmann da şaşırmış halde. ABC News'e “Hala inanamıyorum. Yumurtanın içinden yumurta çıkmasına daha önce rastlamamıştım” dedi. Yumurta yenmezken incelenmesi için laboratuvara yollandı.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 15:29
  1. Avustralya
  2. yumurta

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