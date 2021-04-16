Yumurta kızartması nasıl yapılır?
Yumurta kızartması tarifi | Sahur için leziz ve farklı bir tarif arıyorsanız; yumurta kızartmasını deneyebilirsiniz. Peki, yumurta kızartması nasıl yapılıyor?
Sahurda ağır yemeklerden, hamur işlerinden uzak durmak son derece önemli. Tüm gün susamamak için sahurda kahvaltı sofrası hazırlayabilirsiniz.
Yumurta kızartması tarifi
Malzemeler:
- 2 adet yumurta
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Pul biber
- Keki
- Tuz
- 3-4 dilim çedar peyniri (Evinizde çedar peyniri yoksa kaşar peyniri de kullanabilirsiniz)
Yumurta kızartması nasıl yapılır?
Öncelikle yumurtaları haşlayın.
Haşlanan yumurtaları soyun.
Haşlanan yumurtaları ortadan ikiye kesin.
Bir tavaya tereyağını alıp eritin.
Ocağın altını kısın ve tavaya yumurtaları yerleştirin.
Yumurtaların üzerine baharatları serpin.
Son olarak rendelediğiniz peyniri tavaya alın. Peynir eridiğinde ocağın altını kapatabilirsiniz.
Afiyet olsun.