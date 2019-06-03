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Yumurta karşılığında bile bisikletin kiralandığı ilçe: Ula

Muğla'nın Ula ilçesinde bir zamanlar bir yumurta karşılığında bile 3 dakikalığına kiraya verilen ve bir "sevda" olarak görülen bisikleti, bugün gencinden yaşlısına herkes büyük bir keyifle kullanıyor- Nüfusun 5 bin 700 olduğu ilçede 5 bin bisiklet bulunuyor- Belediye Başkanı İsmail Akkaya: - "Ula'da dededen toruna kadar bisiklet sevdası devam etmektedir. Ula bisikletsiz, bisiklet Ula'sız olamaz. Biz bisiklet başkenti olarak Ula'yı görürüz"- "Hamile kadınlarımız da bisiklete bindiği için "Çocuklar ana karnında bisiklete binmeye başlıyor" diyorum. Bisiklet bizim sembolümüzdür"

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:23
Yumurta karşılığında bile bisikletin kiralandığı ilçe: Ula

MUĞLA (AA) - DURMUŞ GENÇ - Nüfusun 5 bin 700, bisiklet sayısının ise yaklaşık 5 bin olduğu Muğla'nın Ula ilçesinde, bir zamanlar yumurta karşılığında bile 3 dakikalığına kiralanan bisikletler, hayatın vazgeçilmez parçasını oluşturuyor.

Gökova, Marmaris, Köyceğiz gibi turizm merkezlerinin yanı başında, ana yoldan uzakta, dağların ve ormanların ortasındaki düzlüğe kurulmuş, "Bisiklet Cumhuriyeti" olarak anılan Ula ilçesinde bisiklet sevdası nesilden nesile devam ediyor.

Küçüğünden büyüğüne ilçede yaşayanlar ellerinden bisikletlerini hiç düşürmüyor, evlerinin en güzel yerinde muhafaza ediyor. Pazara, camiye, okula, tarlaya, hayvanlarına bakmaya bisikletleriyle giden ilçe halkı, motorlu araçlardan olabildiğince uzak yaşıyor.

Camilerin, kahvelerin, iş yerlerinin bisikletlerle dolu olduğu ilçede bisiklet vazgeçilmez bir alışkanlık olarak göze çarpıyor.

Bir zamanlar bir yumurta karşılığında 3 dakikalığına kiraya verilen bisiklet, şimdilerde ilçedeki her evde görülebiliyor.

İlçede, 1500 araca karşılık 5 bin bisiklet bulunuyor.

- "Her evde en az 3 bisiklet var"

Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede bisikletin yaygın olarak kullanıldığını vurguladı.

5 bin 700 nüfuslu ilçede 5 bin bisiklet bulunduğunu kaydeden Akkaya, Ula'nın arazi yapısının düz olması nedeniyle bisiklet kullanımına uygun olduğuna işaret etti.

İlçenin Cumhuriyet döneminde kurulan en eski belediyelerden olduğunu aktaran Akkaya, bisiklet kullanımının o zamanlarda başladığını anlattı.

İlçedekilerin bisiklet sevgisini dile getiren Akkaya, şöyle konuştu:

"Ula'da dededen toruna kadar bisiklet sevdası devam etmektedir. Ula bisikletsiz, bisiklet Ula'sız olamaz. Biz bisiklet başkenti olarak Ula'yı görürüz. Diğer kentlerde nasıl tüm evlerde babanın ve oğulun ayrı aracı bulunuyorsa Ula'da bütün evlerde babanın, annenin, oğlanın, kızın, dedenin ayrı bisikleti bulunuyor. Her evde en az 3 bisiklet vardır. Bisiklet bizde artık sevdadır. Çocuklar 2 yaşında henüz yürümeye başladığı andan itibaren 3 tekerlekli bisiklet alınır. Hamile kadınlarımız da bisiklete bindiği için, "Çocuklar ana karnında bisiklete binmeye başlıyor" diyorum. Bisiklet bizim sembolümüzdür."

- 73 yıldır bisiklete biniyor

İlçe sakinlerinden 84 yaşındaki Erdoğan Karagöz, bisikleti 73 yıldır tüm işlerinde kullandığını söyledi. Tarlaya gittiği bisikletini yanından hiç ayırmadığını anlatan Karagöz, "Benim olmazsa olmazım. Bisiklet Ula'da bir hayat. 80 yaşındaki arkadaşlarım da bisikletlerine binerek akşamları camiye geliyor.'' dedi.

65 yaşındaki Emin Kuruoğlu da 60 yıldır kullandığı, ailesinin de ulaşım aracı olan bisikletin kendileri için lüks bir otomobilden daha fazla değer taşıdığını ifade etti.

93 yaşındaki Bekir Alman da 85 yıldır bindiği ve artık kullanmakta zorlandığı bisiklete sevdasının ilk günkü gibi devam ettiğini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 12:23
  1. bisiklet
  2. Muğla
  3. Ula
  4. Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya

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