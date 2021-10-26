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Kadın - Aile Yumurta akı maskesi
Kadın - Aile

Yumurta akı maskesi

Yumurta düzenli olarak tüketilmesi gereken son derece faydalı bir besindir. İçeriğinde yüksek oranda protein, kalsiyum ve vitaminler bulunur.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 01:14:00 - 2021-10-26 01:15:50
Yumurta akı maskesi

Yumurta düzenli olarak tüketilmesi gereken son derece faydalı bir besindir. İçeriğinde yüksek oranda protein, kalsiyum ve vitaminler bulunur. Yüz için kullanılan yumurta akı maskesi evde çok kolay bir şekilde yapılabilir. Yumurta akı maskesi genellikle kırışıklık, gözenek sorunları için kullanılır. 

Yumurta akı maskesi tarifi:

Öncelikle yumurtanın akı ile sarısını ayırın. Yumurtanın akını köpürene kadar çatal ile iyice çırpın. Çırptığınız karışımı göz altı dahil temiz cildinize yukarı hareketlerle sürün. 30 dakika bekledikten sonra cildinizi bol ılık suyla yıkayın. Yumurta akı maskesini haftada 1 ya da 15 günde 1 uygulayabilirsiniz. Yumurta akı maskesi dudaklara ve gözlere değdirilmemelidir. Cilde pek çok faydası olan yumurta akı maskesi sürekli kullanılmamalıdır.

(Tüm cilt tipleri içindir.)

 

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