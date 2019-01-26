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"Yumruk gibi kenetlendik"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan:- "Biz bütün arkadaşlar bir yumruk gibi kenetlendik. Türkiye'nin bugünkü karanlığını dağıtmaya ant içtik. Hangi arkadaşımız öncü ilan edilirse onunla beraber bu mücadeleyi sürdürürüz"

26 Ocak 2019 Cumartesi 15:51
"Yumruk gibi kenetlendik"

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, "Biz bütün arkadaşlar bir yumruk gibi kenetlendik. Türkiye'nin bugünkü karanlığını dağıtmaya ant içtik. Hangi arkadaşımız öncü ilan edilirse onunla beraber bu mücadeleyi sürdürürüz." dedi.

Özkan, parti genel merkezindeki makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla CHP'nin "Man Adası gerçekleri" adlı belgeselinin içeriğine yönelik internet ve sosyal medya erişiminin durdurulduğunu belirterek "Buna karşı her türlü hukuki işlemi başlattık. Belgeselimizi yaymaya, tanıtmaya, duyurmaya devam edeceğiz." dedi.

Özkan, bir gazetecinin, adının İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçtiğini hatırlatması ve "Aday gösterilmeniz veya gösterilmemeniz halinde ne yaparsınız?" sorusunu yöneltmesi üzerine şunları söyledi:

"Hangi arkadaşımız aday olursa, aday olarak ilan edilirse onun etrafında kenetlenir, İzmir'in gönderindeki CHP sancağını, altı oklu bayrağımızı daha yükseklere çıkartmanın mücadelesini hep beraber, el ele, gönül gönüle veririz. Bizim aşkımız, sevdamız Türkiye'dir. Bizim vazgeçilmezimiz, ilimizin güçlü ve mamur olmasıdır. Biz umudun, aydınlığın ve Mustafa Kemal aydınlığının, güneşinin başkenti İzmir'in başarısı ve üretmesi için üzerimize düşen görevi sonuna kadar yapacağız. Biz bütün arkadaşlar bir yumruk gibi kenetlendik. Türkiye'nin bugünkü karanlığını dağıtmaya ant içtik. Hangi arkadaşımız öncü ilan edilirse onunla beraber bu mücadeleyi sürdürürüz."


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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 15:51
  1. CHP Genel Başkan Yardımcısı
  2. Tuncay Özkan

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