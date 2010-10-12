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Yülek yarın istifa edecek

SP Genel Başkan Yardımcısı Ertan Yülek, Başkanlık Divanı üyeleri olarak yarın Ankara'da düzenleyecekleri basın toplantısında istifalarını açıklayacaklarını söyledi

12 Ekim 2010 Salı 09:00
Yülek yarın istifa edecek

Yülek, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde (ÇGC) geçtiğimiz günlerde partisinin il başkanlığı görevinden istifa eden Sıtkı Cengil ile basın toplantısı düzenledi. Yülek, partideki istifa furyasının sürdüğünü ve istifaların büyük ihtimalle çarşamba günü (yarın) tamamlanacağını ifade etti. Kendisinin de bu yönde karar aldığını belirten Yülek, ''Başkanlık divanı üyeleri olarak büyük olasılıkla çarşamba günü (yarın) Ankara'da düzenleyeceğimiz basın toplantısı ile istifalarımızı açıklayacağız. İstifaların tamamlanmasının ardından Yeni Medeniyet Siyaseti hareketinin kuruluşunu ay sonuna kadar tamamlayarak seçimlere hazır hale geleceğiz'' diye konuştu. Yülek, istifa etmelerinin ideolojik olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti: ''İstifamız üslup, usul, halkı kucaklama ve yeni değerleri ifade etme ayrışımıdır. Türkiye'ye örnek olabilecek yeni hareketi oluşturmak için, partimizde kalıp kavga etmek yerine yeni bir hareket oluşturmaya ve ayrılmaya karar verdik.” Cengil de ''SP’de halka hizmet etme ve ilkeli siyaset yapma imkanı kalmadığı için istifa ettim'' diye konuştu.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 14:23
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