Yulaf lapası tarifi, nasıl yapılır? Muzlu yulaf lapası tarifi

Muzlu yulaf lapası tarifi nasıl yapılır?

Yapımı için malzemeler

4 çorba kaşığı yulaf ezmesi

1 su bardağı süt

1 çay bardağı su

1 adet muz

5 adet çiğ badem

1 çay kaşığı tarçın

Muzlu yulaf lapası tarifi nasıl yapılır?

Öncelikle çiğ bademleri ince ince kesin. Ardından yulaf ezmesini küçük bir tencereye alın. Üzerine süt ve suyu ekleyin. Ardından kestiğiniz çiğ badem ve tarçını da ekleyin. Orta ateşte pişirmeye başlayın. İyice ısınıp kaynamaya başlayınca ocağı kısıp birkaç dakika daha karıştırarak pişirin. Yoğun bir kıvam aldığında servis kasesine alın. Ardından muzu ince ince dilimleyin. Üzerini muz ile süsleyin. Afiyet olsun.