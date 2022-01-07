  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Yulaf lapası tarifi, nasıl yapılır? Muzlu yulaf lapası tarifi
Kadın - Aile

Yulaf lapası tarifi, nasıl yapılır? Muzlu yulaf lapası tarifi

Sabahları sağlıklı bir şeyler atıştırmak için tarif...

Yeniakit Publisher
2022-01-07 10:01:00 - 2022-01-07 11:20:44
Yulaf lapası tarifi, nasıl yapılır? Muzlu yulaf lapası tarifi

Muzlu yulaf lapası tarifi nasıl yapılır?

Yapımı için malzemeler

  • 4 çorba kaşığı yulaf ezmesi
  • 1 su bardağı süt
  • 1 çay bardağı su
  • 1 adet muz
  • 5 adet çiğ badem
  • 1 çay kaşığı tarçın

Muzlu yulaf lapası tarifi nasıl yapılır?

Öncelikle çiğ bademleri ince ince kesin. Ardından yulaf ezmesini küçük bir tencereye alın. Üzerine süt ve suyu ekleyin. Ardından kestiğiniz çiğ badem ve tarçını da ekleyin. Orta ateşte pişirmeye başlayın. İyice ısınıp kaynamaya başlayınca ocağı kısıp birkaç dakika daha karıştırarak pişirin. Yoğun bir kıvam aldığında servis kasesine alın. Ardından muzu ince ince dilimleyin. Üzerini muz ile süsleyin. Afiyet olsun.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay