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Yükümlülere gıda ve ayakkabı yardımı yapıldı

Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Türk Kızılayı Mersin Şubesi ve Kundura Deri Mamulleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı işbirliğinde yürütülen çalışma neticesinde, Mersin ve Tarsus Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlülerinden ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen denetimli serbestlik yükümlülerine gıda ve ayakkabı yardımı yapıldı.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 16:37
Yükümlülere gıda ve ayakkabı yardımı yapıldı

Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Türk Kızılayı Mersin Şubesi ve Kundura Deri Mamulleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı işbirliğinde yürütülen çalışma neticesinde, Mersin ve Tarsus Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlülerinden ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen denetimli serbestlik yükümlülerine gıda ve ayakkabı yardımı yapıldı.


Alınan karar doğrultusunda, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Türk Kızılayı Mersin Şubesi tarafından temin edilen 200 adet gıda paketi, Mersin Kundura Deri Mamulleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığınca temin edilen 75 çift ayakkabı Mersin ve Tarsus Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlüleri ve ailelerine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 16:37
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