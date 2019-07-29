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Yükümlüler caminin bakım ve temizlik işlerini yaptı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İl Müftülüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, Mezitli ilçesinde bulunan Mustafa Şahin Camisi’nin bakım ve temizlikişlemleri denetime tabi yükümlüler tarafından gerçekleştirildi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:12
Yükümlüler caminin bakım ve temizlik işlerini yaptı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İl Müftülüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, Mezitli ilçesinde bulunan Mustafa Şahin Camisi’nin bakım ve temizlikişlemleri denetime tabi yükümlüler tarafından gerçekleştirildi.


Ücretsiz kamu kurumunda çalışma yükümlülüğü kapsamında, yükümlü çalıştırmak isteyen kamu kurum ve kuruluşlarıyla yükümlülerin çalıştırılması hususunda protokoller imzalanıyor. Bu protokoller ile Mersin’de çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında çok sayıda denetimli serbestlik yükümlüsünün kamu yararına ücretsiz çalışma tedbirini yerine getiriliyor. Bu kapsamda Mezitli ilçesinde bulunan Mustafa Şahin Camisi’nde kamu hizmeti tedbirini yerine getiren yükümlülere, çalışma sürelerinde göstermiş oldukları üstün gayret ve çalışmalarından dolayı cami yetkilileri tarafından plaket verildi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:12
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