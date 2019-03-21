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Yükümlü ve hükümlüler 3 bin karaçam fidanı dikti

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Turgutlar mahallesindeki yaklaşık 20 dekarlık araziye, Denetimli Serbestlik sistemi içerisinde “kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlüleri” ile Eskişehir Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlüler tarafından 3 binkaraçam fidanı dikildi.

21 Mart 2019 Perşembe 13:23
Yükümlü ve hükümlüler 3 bin karaçam fidanı dikti

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Turgutlar mahallesindeki yaklaşık 20 dekarlık araziye, Denetimli Serbestlik sistemi içerisinde “kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlüleri” ile Eskişehir Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlüler tarafından 3 binkaraçam fidanı dikildi.


Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma yükümlülüğü ile; yükümlünün kurallara uyma becerisi ve çalışma disiplini kazanması, başkalarının haklarına saygı göstermesi, zamanı planlaması, bir meslek edinerek kendi işini kurması veya bir iş edinmesinin amaçlandığı ifade edildi. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliği çerçevesinde 2019 yılı Mart ayı boyunca infaz uygulamaları kapsamında, Türkiye eş zamanlı olarak Orman Haftası’nın ilk günü olan 21 Mart tarihinde tüm Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde ve Açık Ceza İnfaz Kurumlarında, Orman Bölge Müdürlükleri ile işbirliği yapılarak “Adalet Ormanı” oluşturma çalışmaları gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, “Bu amaçla Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü’nün ilimiz Tepebaşı ilçesi Turgutlar Mahallesi mevkiinde belirlediği yaklaşık 20 dekarlık araziye Denetimli Serbestlik sistemi içerisinde “kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlüleri” ile Eskişehir Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlüler tarafından 3000 adet karaçam fidan ekimi gerçekleştirilecektir. Bu sayede yükümlü ve hükümlülerin infaz sürecinde iyileştirilmelerine katkıda bulunulması, ağaç, doğa ve tabiat sevgisinin pekiştirilmesi, gelecek kuşaklara bir iz bırakılması gayretiyle yarınlara daha umutlu bakış açıları kazandırılabilmesi ve yükümlü ile hükümlülerde istenilen yönde olumlu tutum ve davranışlar ortaya çıkarılması sağlanacaktır” denildi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 13:23
  1. doğa

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