Yüksük çorbası bilen bu tarife şok olacak, bildiklerini sarsacak! Bugün ne pişirsem? Altın öneriler, fikirler

Türk mutfağına ait geleneksel bir çorba olan yüksük çorbasının tarifini sizler için araştırdık. İşte lezzetiyle ve doyuruculuğuyla yüksük çorbası tarifi...

YÜKSÜK ÇORBASI

6 KİŞİLİK / HAZIRLIK SÜRESİ: 10 DAKİKA / PİŞİRME SÜRESİ: 20 DAKİKA

Malzemeler;

1 su bardağı dondurulmuş mantı,

1 su bardağı haşlanmış nohut,

1 yemek kaşığı domates salçası,

1 yemek kaşığı tereyağı,

2 yemek kaşığı sıvıyağ,

5 su bardağı kaynar su,

Tuz, karabiber, kuru nane

Yapılışı;

Çorba tenceresinin içerisine sıvıyağ ve tereyağını alıp kısık ateşte kızdırın.

Salçayı ve naneyi ekleyip, salçanın kokusu çıkana kadar kavurun.

Ardından kaynar suyu ilave edin ve kaynamaya bırakın.

Kaynamaya başlayan suyun içerisine nohutları ekleyin ve 5 dakika kadar kaynatın.

Mantıları ve baharatları da ilave edin, 10 - 15 dakika içerisinde mantılar pişecek ve çorbanız hazır olacaktır.

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Altın öneriler, fikirler

Not: Bu çorbanın suyunu arzu ederseniz haşlanmış kemikli et suyundan da yapabilirsiniz. Küçük pişmiş et parçaları da ekleyebilirsiniz.

Hamura konan irmik,haşlamada hamurun büyümemesi için.

Arzu ederseniz çiğ kıymadan da iç hazırlayabilirsiniz. Ancak haşlama esnasında hamurun içinde çiğ kıyma küçüldüğü için tercih etmeyin.