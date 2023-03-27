  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu borçlar varken, bu transferler niye? Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu!

Dev Alman bankası açıkladı! Ne altın ne dolar kripto para: BTC alım satım hizmeti verecek! Yeni fırsat hamlesi...

Türkiye, Rusya ve Çin'den bomba altın hamlesi! ABD'liler 'çok tuhaf' diyerek açıkladı

Bomba iddia gerçek çıktı! Ukrayna duyurdu: Vladimir Putin'in özel olarak görevlendirdiği komutan öldürüldü

Netanyahu için yolu sonu geliyor! Ortalık çok ama çok karışacak...

Putin'in gizlice Türkiye'de bu adımı atacağıkonuşuluyordu! Kremlin 'Öyle bir şey yok' diyerek duyurdu

Ehliyeti olanlar ve araç sahipleri dikkat! Muayene ödemesi yapılacak! %110 oranında artış gösterdi

Fox'un "yalaka" spikerine Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap

Kılıçdaroğlu'nun askere 'katil' diyen danışmanı vekil oluyor!

Sanayide hasar tahmini: 170 milyar lira! Varank duyurdu: Her yeri inşa edeceğiz, her an destek sağlayacağız
Yemek Tarifleri Yüksük çorbası bilen bu tarife şok olacak, bildiklerini sarsacak! Bugün ne pişirsem? Altın öneriler, fikirler
Yemek Tarifleri

Yüksük çorbası bilen bu tarife şok olacak, bildiklerini sarsacak! Bugün ne pişirsem? Altın öneriler, fikirler

Yeniakit Publisher
2023-03-27 17:21:00 - 2023-03-27 18:24:39
Yüksük çorbası bilen bu tarife şok olacak, bildiklerini sarsacak! Bugün ne pişirsem? Altın öneriler, fikirler

Yüksük çorbası; nohut ve mantı ile yapılan bir çorba çeşididir. Yüksük çorbasıyla ilgili daha detaylı tarifi yazının devamında bulabilirsiniz. Çorba İftar menülerinde en çok aranan fikirlerden. Ramazan'ın en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor.

Türk mutfağına ait geleneksel bir çorba olan yüksük çorbasının tarifini sizler için araştırdık. İşte lezzetiyle ve doyuruculuğuyla yüksük çorbası tarifi...

YÜKSÜK ÇORBASI

6 KİŞİLİK / HAZIRLIK SÜRESİ: 10 DAKİKA / PİŞİRME SÜRESİ: 20 DAKİKA

Malzemeler;

1 su bardağı dondurulmuş mantı,
1 su bardağı haşlanmış nohut,
1 yemek kaşığı domates salçası,
1 yemek kaşığı tereyağı,
2 yemek kaşığı sıvıyağ,
5 su bardağı kaynar su,
Tuz, karabiber, kuru nane
Yapılışı;

Çorba tenceresinin içerisine sıvıyağ ve tereyağını alıp kısık ateşte kızdırın.
Salçayı ve naneyi ekleyip, salçanın kokusu çıkana kadar kavurun.
Ardından kaynar suyu ilave edin ve kaynamaya bırakın.
Kaynamaya başlayan suyun içerisine nohutları ekleyin ve 5 dakika kadar kaynatın.
Mantıları ve baharatları da ilave edin, 10 - 15 dakika içerisinde mantılar pişecek ve çorbanız hazır olacaktır.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Altın öneriler, fikirler

Not: Bu çorbanın suyunu arzu ederseniz haşlanmış kemikli et suyundan da yapabilirsiniz. Küçük pişmiş et parçaları da ekleyebilirsiniz.

Hamura konan irmik,haşlamada hamurun büyümemesi için.

Arzu ederseniz çiğ kıymadan da iç hazırlayabilirsiniz. Ancak haşlama esnasında hamurun içinde çiğ kıyma küçüldüğü için tercih etmeyin.

Grip ve öksürük için birebir doktor tarifidir! İftar sonrası bunu yapın sebebi: 1 gram bile öyle faydalı ki
Grip ve öksürük için birebir doktor tarifidir! İftar sonrası bunu yapın sebebi: 1 gram bile öyle faydalı ki

Kadın - Aile

Grip ve öksürük için birebir doktor tarifidir! İftar sonrası bunu yapın sebebi: 1 gram bile öyle faydalı ki

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23