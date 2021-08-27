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Diğer Yükselen konut kiraları kapora dolandırıcılığını arttırdı
Diğer

Yükselen konut kiraları kapora dolandırıcılığını arttırdı

Konut kiralarında görülen aşırı artışın ardından devreye giren kapora dolandırıcıları mağduriyetlere neden oluyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 17:03:00 -
Yükselen konut kiraları kapora dolandırıcılığını arttırdı

Kendilerine ait olmayan evleri muadillerin çok altında fiyatla ilana koyup tüketiciden evi görmeden kapora alan dolandırıcılara tepki yağıyor. Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, konut kiralarında yaşanan artış sürecinin üçkâğıtçılar için bir fırsat oluşturduğunun altını çizerek, şu bilgileri verdi: “Kiralarda yaşanan fahiş artışlar, kapora dolandırıcılığını artırdı. Bu konuda ‹oltalama yöntemi’ dediğimiz yöntemle insanlar mağdur ediliyor. Fiyatlar yükseldiği için güzel semtlerde özellikle bakımlı, hatta eşyalı kiralık olmayan veya bir başka emlakçının portföyünde olan daireyi kendi kiralıyormuş ilan veriyorlar, çok talep olduğunu söyleyip kapora istiyorlar. Bu anlamda çok dolandırıcı ve mağdur var. Ev kiralamak isteyenler internet sitesi üzerinden konutu, ev sahibini görmeden uzaktan para göndermesinler.”

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