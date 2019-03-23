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Yüksel’den üniversite öğrencilerine gezi

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde, AK Parti Ezine Belediye Başkan Adayı Güray Yüksel, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ezine Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine gezi düzenledi.

23 Mart 2019 Cumartesi 11:20
Yüksel’den üniversite öğrencilerine gezi

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde, AK Parti Ezine Belediye Başkan Adayı Güray Yüksel, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ezine Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine gezi düzenledi.


AK Parti Ezine Belediye Başkan Adayı Güray Yüksel, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ezine Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine Çanakkale gezisi düzenledi.


Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Ezine Belediye Başkan Adayı Güray Yüksel, “Hocalarımızla, öğrenci kardeşlerimizle bir çok program ve etkinlik düzenlediğimiz, öğrenci temsilciliği görevinde bulunduğum, şuan ise mezunu olduğum Ezine Meslek Yüksek Okulumuzda okuyan farklı memleketlerden gelerek ilçemizde misafirimiz olan öğrenci kardeşlerimizi Çanakkale’mizi daha iyi tanımaları için şehitler diyarı Çanakkale’mizigezdirerek, milli duygularına ortak olmak istedik” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 11:20
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