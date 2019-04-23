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Yüksel Navdar koltuğu miniklere devretti

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Yüksel Navdar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu bir günlüğüne miniklere devretti.

23 Nisan 2019 Salı 15:14
Yüksel Navdar koltuğu miniklere devretti

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Yüksel Navdar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu bir günlüğüne miniklere devretti.


Gaziantep Dr. Cemil Karslıgil İlköğretim Okulu öğrencileri Sümeyye Teskin, Emine Uzun, Mehmet Emin Mustafa Akın ve Mehmet Yıldız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Yüksel Navdar’ı ziyaret etti. Makamında öğrencileri kabul eden Başkan Navdar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın anlam ve önemine vurgu yaparak, koltuğunu bir günlüğüne çocuklara devretti. Ziyarette öğrencilerden Sümeyye Teskin, şiir okudu. Akabinde Başkan Navdar, küçük misafirlerini mahkeme salonunu gezdirerek, yapılan işler hakkında bilgiler verdi. Tanıtım sonrası öğrencilerin heyecan ve mutluluğu gözden kaçmazken, çocuklardan gelen "Ben büyüyünce hakim olacağım, ben büyüyünce avukat olacağım” cümleleri ziyarette yer alanların yüzlerini güldürdü.


Çocukların ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getiren Navdar, akabinde öğrencilerin merak ettikleri soruları cevapladı. Çocuklar, sorularını yanıtlayan Başkan Navdar’a teşekkür ederek çiçek verdi.


Çocuklara hediyelerini veren Navdar, birlikte çekilen hatıra fotoğrafının ardından küçük misafirlerini uğurladı.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 15:14
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