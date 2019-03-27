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Yüksel, “Alın terimizi hizmet için akıtacağız”

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde seçim çalışmalarını mahalle meydan mitingleri ile sürdüren AK Parti Ezine Belediye Başkan Adayı Güray Yüksel, “Alın terimizi hizmet için akıtacağım” dedi.

27 Mart 2019 Çarşamba 12:46
Yüksel, “Alın terimizi hizmet için akıtacağız”

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde seçim çalışmalarını mahalle meydan mitingleri ile sürdüren AK Parti Ezine Belediye Başkan Adayı Güray Yüksel, “Alın terimizi hizmet için akıtacağım” dedi.


AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve partililerin katıldığı Ezine ilçesindeki Pazaryeri Meydan mitinginde konuşan AK Parti Ezine Belediye Başkan Adayı Güray Yüksel, “AK Partinin gece gündüz yanında olan, ailesinden, işinden ve her zaman davasının arkasında duran ak davanın AK Partilileri hepiniz bu akşamki coşkulu mitingimize hoş geldiniz sefalar getirdiniz, şeref verdiniz diyorum. 2002 yılında başladığımız bu kutlu yürüyüşe yalnız bırakmadınız her zaman yanımızda oldunuz. Allah nasip etti bizde görev yaptık. Allah nasip etti ilçe başkanı olarak geldik memleketimize hizmet ettik. Şu anda genç kardeşiniz olarak AK Partinin, onurlu bir partinin, Cumhuriyet tarihinin en güçlü partisinin arkasında duran bugün belediye başkan adayı olarak çıktık. Allah memleketimize alın terimizi hizmet olarak akıtsın” dedi.


AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise, “Değerli Ezineliler, bugün çok büyük bir kalabalık olarak buradayız. Burada olmak nasip işi, herkese nasip olmaz. Recep Tayyip Erdoğan’a yol arkadaşlığı makam olmadan da bu meydan da onlarla beraber olur. Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm adayları, tüm dostları, tüm belediye başkan adayları bizim adaylarımız. Ben 81 ilde, ben 922 ilçede, 386 beldedeki tüm adaylarımızı Recep Tayyip Erdoğan olarak görüyorum. Bize bir zamanlar batının Hakkari’si dediler. Yatırım yok dediler. Zayıfız dediler. Ama bakın etrafınıza son dönemde nasıl kamu yatırımlarının arttığını, nasıl şaha kalktığını dost, düşman, herkes gördü bildi. Son dönemde o kadar fazla yatırımlara imza atma imkanı bulduk ki, bu yeni dönemde de yatırımların olmasını istiyoruz. Ezine’nin kalkınmasının devam etmesini istiyoruz. Bizler elimizden geldiğince bu memlekete olan borcumuzu ödemek istiyoruz. 8 bin kişinin iş bulacağıDünya’nın en kısa sürede kurulan Gıda OSB’si Ezine. Bu sabah ihalesi oldu. 2 yıl içersin de fabrikaların bacalarını görmeye başlayacağız. Ezine’nin değil Çanakkale’nin kaderi değişecek” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:46
  1. doğa

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