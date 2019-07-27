Yüksekten düşen minibüs güvenlik kamerasında

BURDUR (AA) - Burdur'da kontrolden çıkan bir minibüsün yaklaşık 4 metre yükseklikten düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Ahmet Ergül idaresindeki 07 E 5753 plakalı minibüs, Burdur-Karamanlı kara yolu Akyaka köyü yakınında kontrolden çıkarak yaklaşık 4 metre yükseklikten bir akaryakıt istasyonuna ait boş alandaki beton zemine düştü. Sürücü Ergül'ün yara almadan kurtulduğu kazada, minibüs kullanılamaz hale geldi. Akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan kazada, minibüsün kara yolundan alttaki beton zemine devrilmesi ve sürüklenmesi yer alıyor.



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