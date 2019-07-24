Yüksekten düşen işçi yaralandı
Adıyaman’ın Kahta İlçesinde HES inşaatında çalışan bir işçi yüksekten düşmesi sonucu yaralandı.24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:10
Adıyaman’ın Kahta İlçesinde HES inşaatında çalışan bir işçi yüksekten düşmesi sonucu yaralandı.
Adıyaman’ın Kahta İlçesinde yapımı devam eden Hidroelektrik Santral Tesisinde (HES) çalışırken dengesini kaybedipyaklaşık 4 metreden düşen Mehmet Yılmaz yaralandı. Yaralı işçi olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarılarak ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan işçinin ayağının kırıldığı ve durumun iyi olduğu bildirildi.
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