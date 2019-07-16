Yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı Adıyaman’da, bir inşaatın 4.

Adıyaman’da, bir inşaatın 4.katından aşağıya düşen inşaat işçisi adam yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir inşaatın 4.katında iskele üzerinde çalışan Hasan Coşkun, iskelenin bir kısmının parçalanması ile aşağıya düştü. 4.Kattan aşağıya düşen adam, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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