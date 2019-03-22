Yüksekten düşen adam yaralandı Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde uydu antenini ayarlamak için çıktığı çatıdan düşen adam yaralandı.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde uydu antenini ayarlamak için çıktığı çatıdan düşen adam yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Yeni Mahalle Günaydın Caddesi üzerinde bulunan iş yerinin çatısına çıkarak uydu anteni ayarlamak isteyen Alper K., bir anlık dikkatsizlik sonucu 1.kattan beton zemine düştü.Komşularının ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.